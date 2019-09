Aus eins mach zwei

Schulausschuss empfiehlt Aufhebung der Zusammenlegung der Grundschulen

Schwarme - Von Vivian Krause. Der Schulausschuss der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen sprach sich bei seiner Sitzung am Dienstagabend im Feuerwehrgerätehaus in Schwarme mehrheitlich bei fünf Enthaltungen für eine Aufhebung der schulorganisatorischen Zusammenlegung der Grundschulen Schwarme und Martfeld zur Grundschule Schwarme-Martfeld zum Ablauf des Schuljahres 2019/2020 aus. Die Bildungseinrichtungen waren zum Schuljahresbeginn 2013/14 unter einer Leitung zur Grundschule Schwarme-Martfeld mit Sitz in Schwarme zusammengelegt worden. Martfeld ist seitdem eine Außenstelle, und zwar noch bis zum 31. Juli 2021, erläuterte die Ausschussvorsitzende Claudia Staiger (CDU). Damit der Standort Martfeld eine Außenstelle bleibe, müsse bei der Landesschulbehörde in Hannover nach bestimmten Fristen immer wieder ein Antrag gestellt und die Führung einer Außenstelle begründet werden, sagte Cattrin Siemers, bei der Samtgemeindeverwaltung zuständig für den Fachbereich Bildung. Eine Außenstelle sei die Ausnahme, „der Normalfall sind eigenständige Schulen“. Auf Wunsch der Grundschulstandorte soll die Zusammenlegung nun rückgängig gemacht werden.