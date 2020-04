Nach Brand in einem Syker Heim: „Versorgen Senioren, so lange es nötig ist“

Das ehemalige Seniorenheim des DRK in Bruchhausen-Vilsen ist nur als Ausweicheinrichtung gedacht.

Br.-Vilsen - Wegen eines Brands in einem Syker Seniorenheim am Mittwoch mussten rund 60 Bewohner in Sicherheit gebracht und das Gebäude evakuiert werden. Der Landkreis Diepholz hatte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) für den Einsatz beauftragt. 28 Senioren fanden daraufhin kurzfristig Zuflucht in dem ehemaligen Seniorenheim des DRK in Bruchhausen-Vilsen, dem „Haus am Kurpark“. Dort wurde vor etwa zwei Wochen ein Corona-Notfallzentrum mit Platz für 30 Personen installiert. Die Station stand laut Angaben von Einrichtungsleiter Christopher von Spreckelsen bis dato leer, sei aber einsatzbereit gewesen.

„Der Einsatzleiter kontaktierte mich direkt vom Einsatzort und fragte, ob und wie viele Menschen wir aufnehmen könnten“, erzählt von Spreckelsen von den Erlebnissen am Mittwochabend. Ein Team des Rettungsdienstes sowie des Krankentransportdienstes holte die Senioren anschließend von Syke aus ab und brachte sie in die Einrichtung in Bruchhausen-Vilsen.

„Die Bewohner standen verständlicherweise unter Schock. Aber ich denke, da wir mit einer hohen Anzahl von DRK-Einsätzkräften – insgesamt waren es 110 – sowie Kräften der Polizei und der Feuerwehr vor Ort waren, konnten wir ihnen die Angst etwas nehmen“, sagt Ulrike Hirth-Schiller, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbands Diepholz, und weiter: „Das war ein wirklicher Großeinsatz für uns, wobei sich gezeigt hat, dass wir als komplexes Hilfeleistungssystem sehr gut in allen Bereichen funktionieren. Ich ziehe meinen Hut vor allen Einsatzkräften, die diese Situation so eindrucksvoll gemeistert haben.“

Die erste Person hätten von Spreckelsen und sein Team gegen 21.20 Uhr in der Einrichtung in Bruchhausen-Vilsen begrüßen können. Für die Aufnahme sei eine Schleuse errichtet worden. Das Team habe jeden Ankömmling namentlich erfasst und ihm ein Zimmer zugeteilt. Darüber hinaus sei jeder Einzelne noch einmal medizinisch untersucht worden. „Es ist alles sehr gesittet und geordnet abgelaufen. Ich war und bin überwältigt, wie gut alles geklappt hat“, meint von Spreckelsen. Insbesondere hebt er die „gute Kommunikation“ mit der Einsatzleitung vor Ort in Syke hervor.

Wegen Corona: „Einrichtung fast vollständig vorbereitet“

„Die Einrichtung war durch die vorherige Installation des Corona-Notfallzentrums fast vollständig vorbereitet“, erklärt Hirth-Schiller. So war es von Spreckelsen und seinem Team möglich, für die ankommenden Senioren sowie für die Pflegekräfte und das Einsatzteam noch am selben Abend ein Essen zur Verfügung zu stellen. Dafür sorgte die Zentralküche in Barrien, die das Heim auch weiterhin unterstützen wird.

Da die Menschen aufgrund des Brandes nur mit dem anreisen konnten, was sie gerade am Körper trugen, mussten schnellstmöglich noch einige Decken und Nachtwäsche für jedermann organisiert werden. „Wir haben unseren DRK-Shop aktiviert und ein Team holte in der Nacht noch aus dem DRK-Seniorenheim Hygienemittel ab“, schildert der Einrichtungsleiter. Zudem seien ein 24-Stunden-Dienst sowie ein 24-Stunden-Kontakt zu einem Arzt und einem Apothekendienst eingerichtet worden. „Wir sind also vollständig ausgestattet“, sagt von Spreckelsen. Aus der Brandruine könnten keine verbliebenen Sachen der Senioren angeliefert werden. Angehörige würden deswegen Kleidung und alles weitere Wichtige vorbeibringen – allerdings nur bis vor die Tür aufgrund der Corona-bedingten Maßnahmen.

Wie lange die Senioren in der Einrichtung bleiben werden, kann von Spreckelsen nicht sagen. „Wir versorgen sie, so lange wie es nötig ist“, meint er. Ulrike Hirth-Schiller betont noch einmal: „Es handelt sich in Bruchhausen-Vilsen um eine Ausweicheinrichtung. Gemeinsam mit den Angehörigen und der Unterstützung des Landkreises Diepholz werden wir nach einer anderen Unterbringung suchen.“