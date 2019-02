Historisches Amtshaus Bruchhausen wird zwangsversteigert

Br.-Vilsen - Von Uwe Campe. Eine der eindrucksvollsten Gebäudeanlagen des Fleckens ist zweifellos der Amtshof Nummer 2 in Bruchhausen einschließlich seines 1775 errichteten Amtshauses, für das im allgemeinen örtlichen Sprachgebrauch bis heute die Bezeichnung „Schloss“ üblich ist.

Die Bezeichnungen „Schlossstraße“, „Schlossweide“, „Schlossmühle“ oder „Schlossstübchen“ in der näheren Umgebung legen dafür ebenfalls Zeugnis ab. Nachdem dort zuletzt fast 40 Jahre die Zahnarztpraxis von Dr. Günther Oerding, der das Haus 1978 von der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen erworben hatte, ansässig war, sollte es nach dessem plötzlichen Tod im Jahr 2016 eigentlich verkauft werden. Da sich jedoch ein Verkauf bislang nicht realisieren ließ, steht nunmehr am 27. März die zwangsweise Verwertung an.

Bevor es soweit ist, soll die Historie dieses imposanten südbremischen Baudenkmals, das gemeinsam mit seinen Vorgängern aufs engste mit der Entstehungsgeschichte und der weiteren Entwicklung des Fleckens verknüpft ist, zusammenfassend dargestellt werden.

Die Gründung des Orts erfolgte wohl im 12. Jahrhundert und geht auf das Grafenhaus Oldenburg-Wildeshausen zurück. Im Zuge der Oldenburger Erteilung entstand 1142 die Grafschaft Oldenburg-Bruchhausen und führte 1189 zur ersten urkundlichen Erwähnung Bruchhausens. Eine Festungsanlage oder Burg wurde erstmals 1257 mit dem „Castrum in Oldenbrochusen“ erwähnt.

Nachdem die Grafschaft 1325 in Oldenbrochusen (Graf Ludolf II.) und Nienbrochusen (Graf Heinrich V.) geteilt worden war, fielen im weiteren Verlauf des 14. Jahrhunderts beide Teile durch Kauf an die Hoyaer Grafen. Infolge einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen dem Hoyaer Graf Otto V. und Graf Dietrich dem Glücklichen von Oldenburg im Jahr 1423 wurden Ort und Schloss eingeäschert.

+ Sandsteinplatten mit dem Wappen des Grafen Albrecht II. und seiner Frau Katharina finden sich an der Südfront des Hauses. © Uwe Campe Nach dem Tod ihres Mannes Graf Otto VII. im Jahr 1497 erhielt seine Ehefrau Anna das Amt Bruchhausen als Witwensitz - sie starb hier 1535. Zuvor hat sie vermutlich die Schlosskapelle errichten lassen.

Auch Graf Albrecht II. verschrieb bei seiner Heirat mit Katharina von Oldenburg im Jahr 1561 dieser das Amt Bruchhausen als späteren Alterssitz. Da ihr Ehemann bereits zwei Jahre später starb, wählte Katharina Bruchhausen dann als Wohnsitz und ließ den begonnenen Schlossbau vollenden. Zwei Sandsteinplatten mit dem Wappen des Paares an der Südfront des Hauses sind Relikte aus dieser Zeit. Nach 57 Jahren Witwentum starb die Gräfin dort 1620.

Zuvor hatte im Jahr 1582 mit dem Aussterben der männlichen Hoyaer Grafenlinie ein einschneidendes Ereignis stattgefunden, das dazu führte, dass die Grafschaft Hoya an das welfische Herzogtum Braunschweig-Lüneburg fiel.

Im Dreißigjährigen Krieg wurden Ort und Schloss 1627 noch einmal eingeäschert, diesmal durch dänisches Kriegsvolk. Der (teilweise) Wiederaufbau erfolgte 1630. Nach dem Krieg hielten sich dort auch regelmäßig die welfischen Herzöge auf, die besonders am Heiligenberg der Reiherjagd nachgingen. Die Tochter von Herzog Georg Wilhelm und Eleonore d’Olbreuse, die Prinzessin Sophie Dorothea (1666-1726), wurde 1682 mit ihrem Vetter Georg Ludwig, dem späteren König Georg I. von England, verheiratet. Als ihre Liaison mit dem Grafen Königsmarck bekannt wurde - ein Brief aus Bruchhausen hat dabei eine nicht unbedeutende Rolle gespielt - und der Graf auf bis heute ungeklärte Weise umkam, wurde die Ehe geschieden und die Prinzessin nach Ahlden verbannt, wo sie 1726 starb. Sie war die Großmutter von Friedrich dem Großen.

Auf Veranlassung der kurfürstlichen Regierung in Hannover wurde 1775 auf dem Platz des bisherigen und wohl zunehmend verfallenen Schlosses das heute noch stehende Amtshaus errichtet. Es diente dann dem Ersten Verwaltungsbeamten (Drosten oder Amtmann), dem auch die Gerichtsbarkeit unterstand, als Amts- und Wohnsitz. Zeitgleich wurde am Amtshof mit dem sogenannten „Amtsschreiberhaus“ ein weiteres Haus für den Zweiten Verwaltungsbeamten gebaut, das später Sitz der Meliorationsgesellschaft und danach der Spar- und Darlehnskasse war. Heute beherbergt es eine Arztpraxis.

Aus dem 19. Jahrhundert sind noch drei Ereignisse erwähnenswert: 1813 wurden die Ämter Alt- und Neubruchhausen zum Amt Bruchhausen zusammengelegt und 1870 erfolgte die Vereinigung der beiden Flecken Bruchhausen und Moor. 1884 wurde das zuvor mehrfach geänderte Amtsgebiet Bruchhausen dem neuen Kreis Hoya zugeschlagen, allerdings blieb das Amtsgericht, das 1897 am Amtshof ein eigenes Gebäude erhielt, bestehen. Nunmehr bewohnten die Amtsrichter das „Schloss“.

1929 wurden die bis dato selbständigen Flecken Bruchhausen und Vilsen zusammengelegt. Drei Jahre später fusionierten auch die Grafschaft Hoya und der Kreis Syke zum Landkreis Grafschaft Hoya mit Sitz in Syke.

Nachdem 1973 das Amtsgericht Bruchhausen aufgelöst und seine Zuständigkeit nach Syke verlegt wurde, verlor auch das Amtshaus als Wohnsitz des Amtsrichters seine bisherige Funktion. Es wurde daher 1978 an den Zahnarzt Dr. Günther Oerding verkauft, der dort nach umfangreichen Umbauarbeiten seine Praxis betrieb.

Wie geht es nun weiter? Die entscheidende Frage nach der zukünftigen Verwendung des denkmalgeschützten, mehrstöckigen Amtshauses mit seinen zahlreichen Räumen und der mehr als 1 000 Quadratmeter großen Nutzfläche muss vorerst offen bleiben, immerhin gibt es eine Reihe unterschiedlichster Optionen. Konkreteres wird wahrscheinlich erst mit Beendigung des jetzigen Verfahrens bekannt werden - es bleibt also spannend.

Die historischen Daten sind weitgehend dem im vergangenen Jahr erschienenen Buch von Wilfried Müller und Dieter Borcherding „Haus- und Hofstellen der ehemals selbstständigen Flecken Bruchhausen und Moor“ entnommen.