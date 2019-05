Einmal Fan, immer Fan

Br.-Vilsen - Von Dieter Niederheide. Lokführer Manuel Koch und Heizer Kai Uhlendorf ließen gestern zum Saisonstart der Museumseisenbahn richtig Dampf ab. Los ging es vom Bahnhof in Bruchhausen-Vilsen mit der Dampflok „Hoya“, den Personenwagen und dem mit bunten Bändern geschmückten Packwagen „Herford“. Das Ziel: der Bahnhof in Asendorf.

Die „Hoya“ war blank gewienert und, selbst als sie schon unter Qualm stand, putzte der Heizer noch an einigen Teilen. Doch warum war der Packwagen „Herford“ geschmückt? Es war eine Art Jungfernfahrt auf der Strecke von Bruchhausen-Vilsen nach Asendorf. Früher war der Wagen bei der Herforder Kreisbahn im Einsatz. Nach seiner Restaurierung ging es gestern für ihn wieder auf die Schiene. Darüber freute sich ein Ehepaar aus Herford. Schon in Kinderjahren fuhr die Frau (61) mit den Großeltern mit der Museumseisenbahn – und ist ihr treu geblieben.

Der Saisonstart war auch für Leana (5) und Pamina (7) ein Erlebnis. Sie absolvierten ihre erste Fahrt mit dem Dampfzug ab Bruchhausen-Vilsen. Ihre Großeltern Marita und Heinz Welk aus Syke bereiteten den Enkeln damit eine große Freude.

Es herrschte lebhafter Betrieb auf den Bahnhöfen in Bruchhausen-Vilsen und in Asendorf. In historischer Kleidung waren wieder Holger Gatz (54) aus Bremen mit Uniform und Pickelhaube, Gerda Endler (82) in schicker Garderobe von einst und ihr Sohn Roland Endler (28), nicht weniger gut aussehend in Kleidung von früher, beide aus Achim, dabei.

Die Landschaft gut im Blick hatte, wer mit dem Aussichtswagen, der besonders große Fenster hat, unterwegs war.

Neben den Fahrten mit Museumseisenbahnen unter Dampf und Diesel waren Ausflüge mit der Draisine auf den Schienen im Bahnhof Bruchhausen-Vilsen, der Mehrzugbetrieb mit Kreuzungen und Rangiervorführungen geplant.

Die Autokennzeichen zeigten, dass auch zu dieser Saisoneröffnung wieder Liebhaber der Museumseisenbahn aus fern und nah angereist waren. Es gab für sie viel zu sehen im Bahnhofsbereich und der großen Halle. Wer Fragen hatte, erhielt bei den Aktiven der Museumseisenbahn, gleich, ob uniformiert oder in Arbeitskleidung, Antworten.

Unterwegs war auch der Kaffkieker, der Besucher aus dem Raum Hoya, Syke und Heiligenfelde brachte. Wer aus Bremen kam, der wollte einen Blick auf die Lok „Jan-Reiners“ werfen, die als Findorffer Denkmal von den Experten der Museumseisenbahn einer Restauration unterzogen wird.

Einmal Fan der Museumseisenbahn, immer Fan, so sieht es die Herforderin. „Wir kommen zwei- bis dreimal im Jahr hierher, seit Jahrzehnten“, sagte sie.

