Einfach machen!

Verein „Lebenswege begleiten“ bekommt Unterstützung von Asylhelfern

+ Der Verein „Lebenswege begleiten“ beschreitet laut Meina Fuchs (Mitte) neue Wege: Mohamad Bakour (von links), Erika Aydee, Mojghan Saraj und Surush Gushunizadah unterstützen die ehrenamtlichen Asylbegleiter des Vereins. Foto: Vivian Krause

Br.-Vilsen - Von Vivian Krause. Wo sind der Supermarkt, die Schule, der Kindergarten, der Arzt? Wer hilft beim Ausfüllen von Anträgen? Wie bekomme ich einen Internetanschluss und einen Handyvertrag? Diese Fragen treiben Neubürger um. Bis dato kümmerten sich Asylbegleiter um Flüchtlinge, die in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen ankommen. Doch nach fast drei Jahren ist es an der Zeit, die Organisation der Flüchtlingsarbeit zu überdenken: Der Bruchhausen-Vilser Verein „Lebenswege begleiten“, der die Flüchtlingsarbeit in der Samtgemeinde koordiniert und die soziale Betreuung von Flüchtlingsfamilien übernimmt, schlägt neue Wege ein und bezieht die Zugezogenen, die schon länger in der Samtgemeinde leben, in diese Arbeit mit ein.