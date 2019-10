Elwell Moyo liebt die Arbeit mit seinen Patienten auf Gut Retzen – so auch mit Carmen Wessollek. Foto: Vivian Krause

Süstedt – „Welcome to Gut Retzen“ (Willkommen auf Gut Retzen) – mit diesen Worten endet das Facebookvideo, mit dem die Therapie- und Pflegeeinrichtung aus Süstedt weltweit nach neuen Fachkräften sucht. Mittlerweile hat dieses rund 155 000 Aufrufe, die Einrichtung bearbeitete bis jetzt etwa 60 Bewerbungen. Eine davon stammt von Elwell Moyo. Er schaute den Clip und bewarb sich prompt. Der Krankenpfleger aus Simbabwe, der seit Juni 2017 in Deutschland ist, machte nach einem Kennenlernen ein Praktikum und arbeitet nun seit dem 1. Juni auf Gut Retzen. Besonders angesprochen habe ihn die Geschichte der Einrichtung – und natürlich, dass das Video auf Englisch ist.

Elwell Moyo ist ruhig und geduldig

„Wir wollen Menschen mit Migrationshintergrund die Möglichkeit geben, in Deutschland als Pflegefachkräfte zu arbeiten“, sagt Timo Körbel-Broczynski, Pflegedienstleiter der Schwerschädelhirngeschädigten (SSHG) auf Gut Retzen. Die Idee zu dem Video hatten die Verantwortlichen durch die Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsplatzinitiative Pflege/Hauswirtschaft für Flüchtlinge des Vereins Zukunftswerkstatt Gesundheit und Pflege mit Sitz in Weyhe. „Wir haben ein Interesse, den Bedarf an Fachkräften zu decken“, erklärt der Pflegedienstleiter.

Dabei helfe nun auch Elwell Moyo. Er arbeite laut Timo Körbel-Broczynski sehr selbstständig. Natürlich habe er eine Einarbeitungszeit gehabt. Die Arbeitsweise des 48-Jährigen beschreibt der Pflegedienstleiter als „ruhig und geduldig“. Elwell Moyo übernehme sowohl medizinische Aufgaben als auch jene im Bereich der Körperpflege – zur Zeit in der Altenpflege. „Er hat einen guten Draht zu den Bewohnern“, sagt Timo Körbel-Broczynski. Das wird deutlich, als Elwell Moyo sich entlang der Flure auf den Weg zu seinen Patienten macht. Die Bewohner erkennen ihn, grüßen ihn, beginnen einen Plausch und lachen mit dem 48-Jährigen. „Ich kann hier das tun, was ich am meisten liebe“, sagt Elwell Moyo. Die Pflege sei für ihn schon immer der richtige Job gewesen.

Ausbildung ist als gleichwertig anerkannt

Mit den Patienten unterhält Elwell Moyo sich auf Deutsch. Jeden Tag lernt er die Sprache etwas mehr. Derzeit sind seine Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1, das nächste Ziel ist es, das Niveau B2 zu erreichen oder eine fachsprachliche Kenntnisprüfung abzulegen. Für Letztere habe Gut Retzen noch keine Bildungseinrichtung in Niedersachsen gefunden. Doch ein wichtiger Schritt zum Status als Pflegefachkraft – anstatt als Pflegehilfskraft – ist bereits getan: Die Ausbildung des 48-Jährigen ist als gleichwertig anerkannt worden, sagt Timo Körbel-Broczynski. In Simbabwe machte Elwell Moyo eine Ausbildung als Krankenpfleger sowie eine Weiterbildung in der Onkologie. Der größte Unterschied zwischen seiner Heimat und Deutschland sei das Equipment. Dieses sei fortschrittlicher.

Der 48-Jährige lebt in Süstedt und Osnabrück

Elwell Moyo wohnt in einem Gästeappartement auf dem Gelände von Gut Retzen sowie in Osnabrück. Dort leben seine Frau und seine drei Kinder. „Osnabrück ist nicht weit weg“, sagt Elwell Moyo. Die rund 100 Kilometer überbrückt der 48-Jährige mit dem Zug und dem Bus. Doch auch auf die Unterstützung der Gut-Retzen-Mitarbeiter kann er zählen. Diese würden ihn auch mal am Bahnhof abholen. „Es ist uns wichtig, zu unterstützen, wo es nötig ist“, sagt Timo Körbel-Broczynski und nennt beispielhaft Wege zu Behörden, Einkäufe oder die Hilfe bei der Wohnungssuche. „Integration ist kein Selbstläufer.“ Ein Auto sei laut Elwell Moyo ein Weg, das Leben einfacher zu machen. Für den Führerschein fehle ihm noch die praktische Fahrprüfung.

Der 48-Jährige habe zunächst nicht vor, nach Süstedt umzuziehen – auch wegen seiner sieben, zwölf und 19 Jahre alten Kinder. Diese hätten sich bereits in der Schule eingewöhnt. Er schließt jedoch nicht aus, in weiterer Zukunft mit der gesamten Familie in Süstedt zu wohnen. Seine älteste Tochter, Beloved, habe bereits einige Tage auf Gut Retzen hospitiert und möchte dort im nächsten Jahr eine Ausbildung beginnen. „Sie hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, sagt Timo Körbel-Broczynski. „Wir wollen ihr gerne die Gelegenheit bieten. Und damit auch der Familie eine Chance geben, sie weiterhin zu unterstützen.“