Wie aus einem Märchen entsprungen

Vorsitzende des Vereins „Gartentour Mittelweser“ öffnen Tore zu ihrem Paradies

+ Bei Elsners entdeckten die Besucher auf 3 000 Quadratmetern auch Schattenplätze zum Verweilen. - Foto: Jana Wohlers

Hoyerhagen - Von Jana Wohlers. Meterhohe Eichen, verwunschene Gänge, versteckte Sitzgelegenheiten und ein idyllischer Teich – manch ein Besucher des Gartens von Familie Elsner in Hoyerhagen fühlte sich am Sonntag an einen Märchenschauplatz erinnert. Der vom Verein „Gartentour Mittelweser“ präsentierte Garten lockte zahlreiche Gäste an.