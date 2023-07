Die Museumsbahn Bruchhausen-Vilsen wird beim „Europe Blues Train Festival“ zum rollenden Konzertsaal

Von: Mareike Hahn

Musiker und Konzertgäste fahren von Bruchhausen-Vilsen nach Asendorf. © Dieter Koch

Ein besonderes Konzert ist für September geplant:

Br.-Vilsen – Die Museumsbahn wird zum rollenden Konzertsaal: Am Samstag, 16. September, dampft das „Europe Blues Train Festival“ von Bruchhausen-Vilsen nach Asendorf und zurück. Um 18.15 Uhr (Einlass ab 17.45 Uhr) setzt sich die Eisenbahn mit den Blues-Musikern und den Zuhörern in Bewegung. Der Vorverkauf ist gestartet.

Das „Europe Blues Train Festival“ findet jeweils an verschiedenen Orten in Europa statt. 2016 gehörte die Bruchhausen-Vilser Museumsbahn erstmals zu den Locations; auch 2017 und 2020 war sie dabei. Im September dieses Jahres können Fans von Musik und Muselbahn zum vierten Mal einsteigen. „Magischer Blues im Doppelpack“, lautet das Motto des Events. Die Gäste erwarten „zwei Bands, zwei Eisenbahnwaggons, ein Fest“, verspricht der „TourismusService“ Bruchhausen-Vilsen, der die Veranstaltung in Kooperation mit der Museumseisenbahn und dem Energieversorger Avacon organisiert.

In einem Waggon spielen Jesse Ballard und Joe Kucera. Die Zuhörer dürfen sich freuen auf „eine Prise Van Morrison, einen Schuss Jazz und Folk und dazu Californian Sunshine in der besten Singer-und-Songwriter-Tradition“, teilt der „TourismusService“ mit. „Jesse Ballards Musik geht ins Ohr und ins Herz und genügt gleichzeitig höchsten musikalischen Ansprüchen. Die Poesie des Saxofonspiels von Joe Kucera trägt den Gesang und die Songs von Jesse Ballard: Texte, die nachklingen und aus denen seine persönlichen Erfahrungen sprechen, dazu sein Gitarrenspiel und Fingerpicking mit einer ganz eigenen Note.“

Im anderen Waggon treten die „Soul Thrivers“ auf. Das Berliner Trio greift ursprünglichen, handgemachten Country-Blues, Roots, Folk, Gospel und Soul-Elemente auf, vereint traditionelle Stücke mit Eigenkompositionen und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch Zeit und Raum. „Mit Esprit und Charme, besonders aber mit ihrer ausdrucksstarken, dynamischen Stimme, führt Frontfrau Dvora Davis das Publikum durch mehr als 100 Jahre afro-amerikanische Musikgeschichte“, kündigt der „TourismusService“ an. „Das Zusammenspiel mit dem exzellenten Blues-Harp-Spieler Adam Sikora und mit Luis de Cicco an der Gitarre schafft einen dynamischen und ganz besonderen Sound, der alle in den Bann zieht.“

In diesem Jahr gibt es – anders als in der Vergangenheit – kein anschließendes Konzert im Alten Gaswerk, sondern nur exklusive Musik während der Fahrt in der Museumseisenbahn. In der Pause können sich die Besucher in Asendorf Getränke und Gegrilltes (nicht im Kartenpreis enthalten) schmecken lassen und Blues von Ryan Donohue lauschen.

Ein Ticket für das „Europe Blues Train Festival“ kostet 35 Euro; Kinder unter 14 Jahren zahlen nur 25 Euro. Eintrittskarten sind erhältlich im „TourismusService“ Bruchhausen-Vilsen (Bahnhof 2), telefonisch unter 04252/930050 oder per E-Mail an tourismus@bruchhausen-vilsen.de.

