Eine Zeitreise in die 70er-Jahre

Br.-Vilsen - Von Andree Wächter. Mit dem Betreten der Mensa am Schulzenrum Bruchhausen-Vilsen begaben sich die Besucher auf eine Zeitreise zurück in die 70er-Jahre. Musikalisch prägte die Band Abba diese Zeit. Den unverwechselbaren Sound der vier Schweden brachte die Show „Abba – The Tribute Concert“ am Samstagabend in den Flecken.

Schon mit den ersten Klängen und dank der detailgetreu nachempfundenen Bühnenoutfits fühlten sich viele Fans in frühere Jahre zurückversetzt. Als erstes Musikstück entschied sich die Band, bestehend aus vier Italienern, für den 1979er-Hit „Voulez-Vous“. Es folgten Klassiker wie „Knowing Me, Knowing You“, „Super Trouper“, „Chiquitita” und „Money, Money, Money“. Mit Letzterem entließen die Künstler das Publikum in die Pause.

Bis dahin war es ein Konzert ohne viele Worte. Stattdessen folgte eine bekannte Melodie auf die nächste. Zwischen den Songs wechselten die Musiker die Kostüme. Auch die Besucher hatten wenig Zeit zum Verschnaufen, klatschten und sangen begeistert mit. Die Stimmung war gut, auch wenn es noch freie Plätze in der Mensa gab. Dies lag vermutlich daran, dass es bereits die vierte Abba-Show in diesem Jahr in einem Umkreis von rund 30 Kilometern war.

Die leidenschaftliche und dynamische Darbietung war gespickt mit vielen Lichteffekten und Konfettiregen sowie einer perfekt choreografierten Bühnenshow der beiden Hauptsängerinnen, die sich an ihren Abba-Vorbildern orientierten.

In die Rolle der Abba-Sänger schlüpften die Italiener Angela Castellani als Agnetha Fältskog, Irene Pertile (Anni-Frid Lyngstad), Ludovico Banali (Björn Ulvaeus) und Eduardo Mezzogori (Benny Andersson). Für den perfekten Klang sorgten vier weitere Musiker im Background. Gerade „Benny“ hatte das Publikum fest im Griff. Auf seine Anweisungen klatschten die Besucher mal laut und mal leise.

Wer zwischendurch die Augen schloss, hatte das Gefühl, dass die vier Schweden nach Bruchhausen-Vilsen gekommen waren. Wobei es unerheblich war, ob die Stimmen wirklich dicht am Original waren, oder ob technisch etwas nachgeholfen wurde. Doch zum Innehalten war wenig Zeit. Dafür animierten die Lieder zu sehr zum Tanzen. Spätestens bei „Waterloo“ hielt es niemanden mehr auf dem Sitzplatz. Mit dem Song gewann Abba 1974 den Grand Prix Eurovision de la Chanson, heute ESC.

In der Mensa waren Gäste jeden Alters. Die jüngsten Besucher – sie hatten noch nicht einmal das Teenager-Alter erreicht – kennen Abba sicher nur von Erzählungen ihrer Eltern oder Großeltern.

Nach mehr als zwei Stunden Abba-Mania ging es dann zurück ins 21. Jahrhundert. Bei der finalen Zugabe („Thank You For The Music“) holten viele Gäste ihre Smartphones hervor und knipsten die Taschenlampen an. Vor 40 Jahren wären an dieser Stelle Feuerzeuge gezückt worden.