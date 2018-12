Offizielle Eröffnung des Café Bobbycar im Kindergarten Löwenzahn

Br.-Vilsen - Von Lisa Hustedt. Kaum Stillstehen vor lauter freudiger Erwartung konnten die kleinen Besucher des Cafés Bobbycar zur offiziellen Eröffnung des Eltern-Kind-Treffs. Kein Wunder bei den vielen Bewegungsmöglichkeiten, die es in dem einladenden und freundlich gestalteten Raum gibt, in dem sich die Gruppe seit September bereits neun Mal zum gemeinsamen Austausch und Spielen traf.

Vergangene Woche fiel der offizielle Startschuss des kostenlosen Angebots des Kindergarten Löwenzahns in Bruchhausen-Vilsen. „Café Bobbycar ist eine Fortsetzung des beliebten Projekts ,Café Kinderwagen’“, erklärte Cattrin Siemers, Fachbereichsleiterin Bildung der Samtgemeinde, allen Anwesenden. „Café Kinderwagen“ ist eine Aktion der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, die seit Oktober 2016 erfolgreich in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Diepholz in der Kinderkrippe Zwergenburg angeboten wird. „Die dabei angesprochene Zielgruppe richtet sich an unter Einjährige. Viele Eltern fragten aber im vergangenen Jahr nach, ob nicht ein gleichwertiges Angebot für Kinder, die über ein Jahr alt sind, realisiert werden könnte“, fuhr sie fort. Insbesondere unter dem Aspekt, dass oftmals viele Fragen und Hilfestellungen bei Eltern offen blieben, da es das klassische Bild der sogenannten Großfamilie nicht mehr gebe und Kinder nicht von den Erfahrungen der älteren Genarationen profitieren könnten, sei es wichtig, sich mit anderen auszutauschen, um den Alltag zu meistern.

Aufgrund eines Wasserschadens konnte das Projekt nicht ebenfalls in den Räumlichkeiten der Kinderkrippe realisiert werden und zog kurzerhand in den Kindergarten um. „Neben einem Treffpunkt brauchten wir natürlich auch Fachkräfte, die das Café Bobbycar begleiten. In Sina Schokemöhle und Maren Westermann haben wir zwei gefunden, die sich der Sache angenommen haben und seitdem das Treffen mit Leben füllen.“ Mit diesen Worten wendete sich Cattrin Siemers dankend an die zwei Fachkräfte und lobte ihr Engagement. Das Café sei das erste seiner Art im Landkreis Diepholz und werde vom Land gefördert. Bereits jetzt sei es sehr gut besucht. Als kleines Eröfnungsgeschenk und um dem Thema des Treffs „Mehr Bewegung für alle“ gerecht zu werden, gab es für die Gruppe eine Kiste voller Stoppersocken in allen Größen. „Für alle, die die wieder Mal ihre eigenen vergessen haben“, fügte Siemers mit einem Lachen hinzu, in das die Eltern schnell einstimmten.

Alle Interessierten sind eingeladen, an einem der kostenlosen Treffen teilzunehmen. Sie sind jeweils donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr im Kindergarten Löwenzahn in Bruchhausen-Vilsen.