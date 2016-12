VVV zieht Bilanz des „höfischen Wochenendes“ und plant weitere Events zu historischen Daten

+ In gemütlicher Runde blickte der VVV auf das „höfische Wochenende“ zurück. - Foto: Oliver Siedenberg

Br.-Vilsen - Auf eine „mehr als gelungene“ Feier des 350. Geburtstags von Sophie Dorothea, Prinzessin von Braunschweig-Lüneburg, blickte kürzlich der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) im Schloßstübchen in Bruchhausen-Vilsen zurück. Das teilt der Verein in einer Pressemeldung mit.

In gemütlicher Runde begrüßte die VVV-Vorsitzende Ute Mestwerdt die Mitwirkenden und Helfer, die das zweitägige Fest am 17. und 18. September rund um das Amtshaus in Bruchhausen gestaltet und ermöglicht hatten. Dazu zählten sowohl die zahlreichen Freiwilligen, die vor dem Fest im Garten von Amtshof-Eigentümer Dr. Günther Oerding Zelte aufgebaut und möbliert sowie diese am Montag nach dem „höfischen Wochenende“ wieder abgebaut hatten, als auch ein Teil der Akteure, die teils in historischen Kostümen durch die Veranstaltung geführt oder als Figuren der Zeitgeschichte Teile des Lebens der Prinzessin anekdotisch dargestellt hatten.

Peter Schmidt-Bormann als zweiter Vorsitzender des VVV sowie Vorsitzender des Kultur- und Kunstvereins (KuK) hob an dieser Stelle vor allem die szenische Lesung der Asendorfer Autorin Bärbel Rädisch hervor, die unter dem Titel „Verliebt – verleumdet – verlassen“ die Besuche der Prinzessin in Bruchhausen und ihre amouröse Affäre mit Graf Philipp Christoph Königsmarck so leidenschaftlich und lebendig vorgetragen habe, dass die Zuhörer sich in die damalige Zeit zurückversetzt fühlten.

Ein Dank galt auch Jonas Potratz, der die Lesung mit Barockmusikstücken am Klavier umrahmt und abends mit zwei Freunden ein Serenadenkonzert gegeben hatte.

Oerding zeigte sich im Rückblick begeistert von „Sophie und Bertha“ (Christiane Wimmer und Christiane Mewes), die als Kammerzofen Stationen aus dem Leben Sophie Dorotheas in Form von Klatsch am Hofe darboten und das Publikum immer wieder zum Lachen und zu Beifall animierten. Leider seien die beiden jedoch in den hinteren Reihen des überwältigend großen Auditoriums vor dem Amtshaus nicht immer gut zu verstehen gewesen.

„Wir hatten mit 60 bis 80 Gästen gerechnet. Aber als wir mit dem Hausherrn von der Eingangstreppe aus in die Runde schauten, waren es mehr als 180 Leute. Das hat uns überwältigt“, blickte Schmidt-Bormann auf den 17. September zurück.

Er erinnerte auch daran, dass die Vorbereitung bereits ein Jahr früher begonnen hatte. „Wilfried Müller hat schon im Sommer 2015 angeregt, dass man den 350. Geburtstag von Sophie Dorothea unbedingt in angemessener Form feiern sollte. Da die Anfrage bei Dr. Oerding, ob er sich eine solche Feier vorstellen könne, sofort auf Zustimmung und sogar die Zusage der Mitgestaltung stieß, wurde ein Arbeitskreis gegründet, der dann das Programm erarbeitete.“

Zu dieser Runde gehörte Gästeführer Dieter Borcherding, der ganzjährig Gruppen über das Amtshofgelände begleitet und bei der Feier aus der bewegten Geschichte der Burganlage der Edelherren und Grafen von Bruchhausen und Hoya erzählte.

Wilfried Müller fand im Süstedter Kostümverleih die passende Garderobe für die Akteure, die mit dem historischen Outfit besondere Akzente setzten.

Schmidt-Bormann ließ mit einigen auf dem TV-Schirm gezeigten Fotos den sonntäglichen Gottesdienst im Park des Amtshofs sowie den Auftritt des höfischen Tanzkreises aus Lüneburg Revue passieren.

Wilfried Müller sieht in den nächsten Jahren noch weitere Gelegenheiten, zu historischen Stichtagen ähnliche Events vorzubereiten. Oerding steht der Nutzung des Amtshof-Geländes zu solchen Anlässen offen gegenüber, und Christa Gluschak von der Stabsstelle Tourismus im Rathaus der Samtgemeinde sagte zu, sie werde prüfen, für welche Veranstaltungen das geschichtsträchtige Areal noch in Betracht komme.

Kaffee und Kuchen des VVV-Treffens stiftete die Schloßstübchen-Wirtsfamilie Lamke als Dank für die gute Zusammenarbeit an beiden Festtagen.