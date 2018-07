Eine Maus erkundet den Heiligenberg

Kindermalbuch anlässlich der 800-Jahr-Feierlichkeiten

+ © Karin Neukirchen-Stratmann Heike Ubben (l.) und Britta Borgmann freuen sich über die Fertigstellung des Mal- und Rätselbuches für Kinder anlässlich der 800-Jahr-Feier am Heiligenberg. © Karin Neukirchen-Stratmann

Heiligenberg - Von Karin Neukirchen-Stratmann. Die „Sendung mit der Maus“ kennt fast jedes Kind. Und seit längerem gibt es in der Samtgemeinde auch eine „Mühlenmaus“. Nun kommt ein weiterer Nager hinzu: „Mauselinchen“. Das Mausmädchen ist die Hauptfigur in einem neuen Kindermalbuch, das von Grafikdesignerin Britta Borgmann von der Agentur Westermann am Heiligenberg gestaltet wurde. Pünktlich zu den 800-Jahr-Feierlichkeiten anlässlich der Klostergründung am Wochenende, bereichert „Mauselinchen vom Heiligenberg“ jetzt das Angebot speziell für Kinder von fünf bis elf Jahren.