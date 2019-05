Kommunen stellen das Modellvorhaben „Soziale Dorfentwicklung“ vor

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-stratmann. Der Traum vieler Bürger könnte demnächst wahr werden. In Zeiten von Politikverdrossenheit und der Klage, dass man als Einzelner sowieso nichts bewirken könne, ist das Modellvorhaben „Soziale Dorfentwicklung“ die Chance, aktiv zu werden. „Mittendrin und voll dabei“ ist das Motto, das sich die Kommunen Bruchhausen-Vilsen, Hoyerhagen und Bücken gegeben haben. Sie bilden die Dorfregion Hoyerhagen/Bruchhausen-Vilsen.

Die Kommunen haben sich mit diesem Motto um die Aufnahme ins Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen beworben. Begleitet werden die Kommunen von der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG), vertreten durch Holger Brörkens. Ende vergangener Woche stellten die beiden Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer aus Hoya und Bernd Bormann aus Bruchhausen-Vilsen das Modellprojekt zusammen mit Holger Brörkens vor.

„Dorferneuerung haben wir seit mehreren Jahren, dabei ging es in erster Linie um Investitionen in einem oder mehreren Dörfern. Jetzt geht es auch um die Nachbarn und um soziale Interaktionen über die eigene Dorfgrenze hinaus“, erklärte Brörkens. Als Beispiel wie es gehen könnte, nannte er ein Dorfgemeinschaftshaus. „Ein Dorf baut ein Dorfgemeinschaftshaus, in das aber niemand gehen will. Diesen Spieß muss man umdrehen und erst überlegen, was man realisieren will und wer es nutzen kann und will.“ Da die Soziale Dorfentwicklung wenig Restriktionen hat, sei man von planerischer Seite schon etwas „erstaunt und irritiert“. Es gebe einen großen freien Rahmen. Darin stecke eine „große Chance“. In elf Regionen in Niedersachsen wird das Modellvorhaben umgesetzt, die Region Hoyerhagen/Bruchhausen-Vilsen ist eine davon.

Vorhaben läuft in zwei Phasen

Das Vorhaben verläuft in zwei Phasen, wie Brörkens näher vorstellte. Phase eins stellt die Planungsphase dar. Da die Soziale Dorfentwicklung durch das Mitwirken der Bürger lebt, steht die Bürgerbeteiligung im Fokus. In zwei Foren werden die Bürger informiert und können sich schon einbringen. „Dabei muss man nicht zwangsläufig aus den jeweiligen Orten kommen, man kann auch am anderen Termin teilnehmen oder auch von außerhalb dazustoßen“, meinte Brörkens. An den beiden Terminen werden dann auch die sogenannten Dorfmoderatoren bestimmt. „Das sollen Menschen sein, die über ein gutes Netzwerk verfügen, Ideen entwickeln. Diese Dorfmoderatoren werden über die Niedersächsische Freiwilligenagentur ausgebildet, lernen dort Techniken der Moderation, Netzwerkbildung, Arbeitstechniken, Projekt- und Konfliktmanagement kennen“, sagte Holger Brörkens. Die Dorfmoderatoren werden sich untereinander austauschen sowie mit den Bürgern vor Ort. So soll am Ende ein Plan entstehen. Der soll nach Möglichkeit bis 2020 stehen, sodass 2021 der dann entstandene Dorfentwicklungsplan umgesetzt werden kann, gefördert durch Mittel aus dem Dorfentwicklungsprogramm.

Hoyas Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer findet das Modellvorhaben spannend. „Es gibt keine starren Vorgaben wie sonst, es gibt mehr Freiheiten. Und erstmals wird das Dorf als Sozialraum gesehen, mit all seinen Schwierigkeiten wie Barrierefreiheit oder Migration zum Beispiel. Das hat man so noch nicht diskutiert“, schilderte er. Christa Gluschak von der Samtgemeindeverwaltung in Bruchhausen-Vilsen freut sich schon auf die Teilnahme an dem Projekt. „Es ist spannend, weil wir nicht wissen, was dabei herauskommen wird. Wir begreifen es als Chance und wollen das Beste daraus machen.“ Das sieht auch Bruchhausen-Vilsens Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann so. „Wir können neue Wege beschreiten und ausprobieren.“ Aktiv mit einbringen sollen sich nach den beiden Auftaktveranstaltungen die Kommunen, die Wirtschaft, Bürger, das Planungsbüro und die Dorfmoderatoren. Konflikte schließt Holger Brörkens dabei nicht aus, und das sei auch gut so. „Keiner weiß, wo die Grenzen sind. Das bedeutet aber auch mehr Freiheit für den Plan.“

Umfangreiche Dorfregion

Zur Dorfregion gehören im engeren Bereich der Flecken mit den Ortsteilen Bruchhausen, Bruchmühlen, Gehlbergen, Homfeld, Riethausen, Stapelshorn und Wöpse, die Gemeinde Hoyerhagen mit Heidböhl, Mallen, Memsen, Rohlfen, Rotenbrande, Tivoli, Vogelsang, Vorberg und Wehrenberg, der Flecken Bücken mit dem nördlichen Teil Bückens sowie Duddenhausen und Dedendorf. Vilsen sowie einige Bereiche von Hoya sind im erweiterten Bereich ebenfalls mit dabei.