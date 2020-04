Eine Geschichte in drei Akten

Schwarme - Von Nala Harries. Sobald sich die Tür zu Robberts Huus öffnet, fühlen sich Besucher in eine andere Zeit versetzt. Manch einer denkt an Omas gute Stube. Die Außenansicht lässt auf ein altes Bauwerk schließen. Doch wie alt ist es wirklich? Im Torbalken sind mit 1695, 1849 und 1997 gleich drei Jahreszahlen eingearbeitet.

Hermann Schröder, Vorsitzender des Heimat-, Umwelt- und Kulturvereins „Eule“, kann helfen. Der Verein ist seit 1997 im Besitz des Hauses, womit die Bedeutung einer Zahl geklärt wäre. Im Jahr 1695 wurde Robberts Huus als Scheune erbaut. In einer Balkeninschrift heißt es: „Ehler Masemann und seine eheliche liebe Hausfrau Decke Beilefeld, Anno 1695, 20. April“. Das Gebäude ist in diesen Tagen also 325 Jahre alt. Wir schlagen sein ganz persönliches Geschichtsbuch auf.

Auf dem Hofplatz im damaligen Schwarmer Ortsteil Kattensteert befindet sich von etwa 1550 bis 1848 die Kötnerstelle Nummer 51. Gründer ist Bürgermeister Peter aus Schwarme und seine Ehefrau. In den nächsten Generationen geht der Besitz jeweils an einen Sohn (siehe Infokasten) über.

Mit Depke Bielefeld (in früherer Schreibweise auch Beilefeld) übernimmt erstmals eine Tochter die Nachfolge. Mit ihrem Mann Ehler Masemann aus Schwarme baut sie 1695 die besagte Scheune, und sie lassen den Spruchbalken anfertigen. Nur ein Jahr nach dem Richtfest verstirbt Depke. Ehler heiratet Anna Hillmann. Ihre gemeinsame Tocher erhält den Namen „Depke“ zur Erinnerung an Masemanns erste Frau.

Immer in Familienbesitz, wird die Scheune Anfang des 18. Jahrhunderts eine Altenteiler- und Häuslingswohnung. Dafür wird die Scheunendurchfahrt geschlossen. An der Stirnseite entsteht ein Tor. In sogenannten Kübbungen an den Langseiten wird nun Vieh gehalten. Durch den Umbau gelangt der Spruchbalken nach innen und gerät in Vergessenheit, denn ein Zwischenboden verdeckt die Sicht darauf.

Nachdem Albert Homfeld 1804 seine fünf Geschwister auszahlen musste, war die Kötnerstelle verschuldet. Die Abfindung von je „100 Thalern in Cammerwichtigen Golde, einem Pferd, einer Kuh, einem Koffer, einem Kleiderschrank, einem völlig neuen Bette mit zwey bunten Ueberzügen und einem guten Ehrenkleid“ überforderte ihn. Sein Sohn muss vorzeitig für volljährig erklärt werden, um die Stelle übernehmen zu können. Im Jahr 1827 ist folgender Zustand der Scheune des Hauses festgehalten: „Sie ist 40 Fuß lang und 24 Fuß breit, mit einem Schuppen und zwei alten Flügeltüren, auch zwei Abteilungen. An solche ist eine Häuslingswohnung gebaut, 33 Fuß lang und 21 Fuß breit, mit einer Stube, Kammer und Schlafstelle und zwei Fach Fenster. (...) Das ganze Gebäude bedarf, außer einem Ende von 21 Fuß Lange, der Erneuerung in Gründen. Das Dach muss an der Nordseite repariert werden. Im Übrigen ist das Gebäude im billigem Stande und assecurirt (versichert) zu 200 Thalern“.

Im Jahr 1841 geht die Stelle in Konkurs. In diesem Verfahren erwirbt sie Mutter Lücke, Marie Homfeld (geborene von Engeln). Sie lässt das Wohnhaus abtragen und verlegt es in die Heide. 1849 kauft Johann Winkelmann aus Schwarme für 400 Thaler Gold die Scheune samt Vorhof, Garten und Brunnen. Mit ihm wird aus der Kötnerstelle eine Anbauerstelle für Neusiedler ohne landwirtschaftliche Nutzfläche, in der der Gerichtstdiener Winkelmann lebt. Seine Tochter übernimmt den Besitz, der 1903 in Konkurs geht. Für 7 000 D-Mark erwirb Gaswirt Louis Knüppel das Haus, das er vermietet.

1906 schließlich kommt der heute bekannte Name mit Johann Heinrich Robbert ins Spiel. Er ist ein Häuslingssohn aus Schwarme und kauft mit seiner Frau Marie Dorothee Bergmann die Anbauerstelle. Der Sohn der beiden, Wilhelm Heinrich Robbert, und seine Ehefrau Gesine Anna Röpke übernehmen die Stelle von 1939 bis 1996. Nach Wilhelms Tod möchte die kinderlose Witwe Gesine das Haus für die Nachwelt erhalten und schenkt es 1997 dem Heimat-, Umwelt- und Kulturverein „Eule“, nachdem es seit ihrem Umzug in ein Altersheim leer stand. Sie fordert, dass das Haus der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werde. Gesine Robbert verstarb 1998.

„Unserem Verein gehörten seinerzeit gut 50 Mitglieder an, und wir waren auf der Suche nach einem Domizil“, erinnert sich Hermann Schröder. Die Sanierung stellte den Verein vor eine Herausforderung: die Balken in der Diele waren marode, unter dem Dach lag noch eine Menge Heu. „Wir hatten damals keine eigenen Mittel, um dieses Projekt zu stemmen“, beschreibt der Vorsitzende die Lage. Nach einer Begehung mit dem Gemeinderat habe der damalige Bürgermeister gemeint: „Abreißen“.

Der Verein wollte das Haus von der Denkmalpflege als ortsbildprägend einstufen lassen. So standen einige Fördertöpfe offen. „Aber es galt auch, enorm viele Auflagen und Vorgaben zu erfüllen“, ergänzt er. Unter anderem musste das Gebäude in seinen ursprünglichen Zustand als Durchfahrtsscheune zurückversetzt werden. „Insgesamt sollte die baulichen Substanz des alten Gebäudes wiederhergestellt werden.“ Als dann auch Mittel aus der Kulturförderung fließen konnten, begann der Verein mit der Sanierung, größtenteils in Eigenarbeit. Fast vier Jahre dauerte der Umbau, der etwa 400 000 D-Mark verschlungen habe.

Die Historie des Gebäudes lässt sich jedoch nicht nur von Außen erkennen, auch im Inneren gibt es einiges an Geschichte zu entdecken. „Bei der Übernahme hatten wir nur wenige Möbel, aber es gab viele Spenden“, berichtet Schröder. Gesine Robbert überließ der „Eule“ unter anderem ein Sofa, das heute in der Alltagsstube steht. „Wir haben das Haus im Stil von vor etwa 100 Jahren eingerichtet“, beschreibt Hermann Schröder. Im vergangenen Jahr gelangte auch der Schreibtisch des Gerichtsdieners Winkelmann als Spende zurück ins Haus. Bei der Sanierung kam sogar der Torbalken von 1695 wieder zum Vorschein. Er ist heute in der Diele von Robberts Huus zu sehen.