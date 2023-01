Theatergruppe Süstedt startet in neue Saison

Von: Regine Suling-Williges

Jörg Neddermann ist seit 1983 dabei. © Suling-Williges, Regine

Eine ganz heiße Nummer erwartet die Besucher in der neuen Saison der Theatergruppe Süstedt.

Süstedt/Br.-Vilsen – „Zu dritt haben wir damals herum gesponnen, dass man das ja mal machen könnte“, erinnert sich Jörg Neddermann. Es folgte ein Gespräch mit dem Chef der alten Gastwirtschaft „Schmidt im Stroh“. „Wenn ji dat togange kreegt, dann speel ick och mit“, sagte der. Und so kam es dann auch. Ziemlich genau 40 Jahre ist die Gründung der Theatergruppe Süstedt jetzt her. Am Samstag, 21. Januar, feiert sie um 19 Uhr die Premiere ihres Jubiläumsstücks „Eene ganz heete Nummer“ im Gasthaus Mügge in Bruchhausen-Vilsen. Danach steigt eine Party mit „Final Sound DJ“.

Vor der Party aber liegt die Premiere: „Wir haben quasi vier Bühnenbilder in einem. Das Stück spielt auf der Straße, im Dorfladen, auf der Kanzel und vor einer Milchglasscheibe“, erzählt Jörg Neddermann. Zudem werde das Stück in Szenen und nicht in klassischen Akten gespielt. „Das fordert auch die Zuschauer heraus“, glaubt der 57-Jährige. „40 Jahre – da können wir etwas machen, was wir ganz geil finden“, sagt er lachend.

Für Jörg Neddermann selbst ist das die nunmehr 30. Premiere. Dass er solange dabei bleiben würde, habe er 1983 nicht gedacht, als er als 17-Jähriger auf die Bühne stieg. „Am Anfang konnten wir das auch überhaupt nicht, wir haben den Text einfach nur aufgesagt“, sagt Jörg Neddermann und schmunzelt.

Im ersten Stück spielte er einen Schneider, er mimte auch mal einen Küster, einen Knecht und einen Tankstellenbesitzer. „Ich habe schon ziemlich viele Charaktere durch. Irgendwie waren sie alle meine“, findet er.

Im neuen Stück verkörpert er erstmals einen Pastor, der nicht nur von der Kanzel predigt, sondern es auch ganz schön auf dem Kerbholz hat. Die Rolle sei diesmal nicht ganz so groß, „das finde ich ganz gut“.

Sehr viel mehr sprechen müssen seine Kolleginnen Anja Stellmann, Corinna Bär und Lina Clausen, die gemeinsam einen Dorfladen betreiben. Der aber wirft nicht viel ab. Auch bei ihren Männern läuft es beruflich nicht rund, da die Werft dichtmacht. Die Frauen aber wissen sich zu helfen, gründen ein Unternehmen, setzen sich Headsets auf und bieten im Dorfladen Telefonsex an. „Das können sie aber nicht“, sagt Jörg Neddermann grinsend. Einige Dorfbewohner finden das Verhalten verwerflich.

„Das Stück ist anzüglich, ohne richtig anzüglich zu sein“, findet der 57-Jährige. Er steht mit Marika Schrader, Harald Stellmann, Holger Döpke, Hanno Schweers, Torsten Naujoks und Holger Döpke auf der Bühne.

Die Regie führt in bewährter Manier Sven Böhm. Er habe die Proben revolutioniert, als er vor einigen Jahren die Regie in der Theatergruppe des TSV Süstedt übernahm, erinnert sich Jörg Neddermann. „Er teilt die Akte in Szenen auf. Dann üben wir nur diese Szenen immer wieder ganz oft hintereinander.“ Das habe den Vorteil, dass jemand mit einer kleineren Rolle nicht zwingend bei jeder Probe dabei sein müsse.

Von Mitte September bis Ende November werde geprobt, kurz vor Weihnachten gehe man den Text noch einmal komplett durch, bevor die abendlichen Proben dann im Januar wieder starten. Das habe sich bewährt, findet Jörg Neddermann. „Als wir anfingen, waren wir fast alle Youngster, haben bis Mitternacht geprobt oder danach noch gefeiert. Das hat uns alles nichts ausgemacht.“ Das sei heute etwas anders.

In „Eene ganz heete Nummer“ geht es turbulent zu.. © Regine Suling-Williges

Was aber geblieben ist, ist das Lampenfieber: „Eine gewisse Anspannung muss man schon haben. Die lässt dich die Dinge auch gut machen“, weiß der erfahrene Theaterspieler. Wichtig findet er, dass man sich jünger und moderner aufstelle, um auch andere Zielgruppen ins Theater zu locken. Dieser Prozess fange schon bei der Stückauswahl an, sagt er. „Die müssen inhaltlich divers sein.“

Den Einstieg ins Stück markieren diesmal drei platt schnackende Kinder, die das Publikum einstimmen – und dann kann die heiße Nummer auf der Bühne auch schon steigen. „Eene ganz heete Nummer“ zeigen die Süstedter bei neun Aufführungen. Nach der Premiere kommt das Stück erneut an folgenden Tagen auf die Bühne: am Sonntag, 29. Januar, um 9.30 Uhr (mit Frühstücksbüffet und den Heidemusikanten), Samstag, 11. Februar, um 19.30 Uhr, Freitag, 24. Februar, um 19.30 Uhr, Sonntag, 26. Februar, um 9.30 Uhr (mit Frühstücksbüffet und den Heidemusikanten), Samstag, 4. März, um 14.30 Uhr (mit Kaffee und Kuchen), Sonntag, 5. März, um 9.30 Uhr (mit Frühstücksbüffet und den Original Brokser Gassenhauern), Freitag, 10. März, um 19.30 Uhr und Sonntag, 12. März, um 9.30 Uhr (mit Frühstücksbüffet und den Original Brokser Gassenhauern). Einige Karten sind noch zu haben. Bestellungen nimmt Helga Zierath unter Tel. 04240/1561 entgegen.

Am Freitagabend, 20. Januar, übrigens steigt um 20 Uhr die öffentliche Generalprobe im Gasthaus Mügge: Wer dabei sein will, darf zuschauen und einen Obolus ins Sparschwein werfen.