„Mensch gegen Maschine“ geht in die nächste Runde

Anmeldungen jetzt möglich

+ © Silinger Axel Burmeister (v.l.), Christa Gluschak, Andreas Ull (Vizepräsident für Breitensport und Sportentwicklung im NLV), Viktoria Leu, Rita Girschikofsky, Ekkehard Kijewski, Frank Tecklenborg und Kerstin Zuege freuen sich auf den Wettlauf. © Silinger

Landkreis Diepholz - Von Janna Silinger. „Nicht aus dem Fenster lehnen“ ist in der alten Dampflok am Bahnhof in Bruchhausen-Vilsen zu lesen. Doch am 10. Juni wird eine Ausnahme gemacht. Beim dritten Wettlauf „Mensch gegen Maschine“ ist Rauslehnen sogar erwünscht. Am Mittwoch kamen Sponsoren und Organisatoren zusammen, um über die nächste Runde des Sportevents zwischen Bruchhausen-Vilsen und Asendorf zu berichten.