Eine Anlage aus vorgermanischer Zeit

SERIE: GESCHICHTE HEILIGENBERGS Teil 1: Der Wall interessierte Forscher bereits im 19. Jahrhundert

+ Die bis zu acht Meter hohen Wälle haben Archäologen bereits im 19. Jahrhundert interessiert.

Heiligenberg - Von Hans-jürgen Wachholz. Für den Laien sind sie nichts weiter als Müll -– für Dr. Simone Arnhold und Bezirksarchäologe Friedhelm Wulf besonders wertvolle Funde. Die im August 2019 ausgegrabenen Weißglas-Splitter, der antisemitische Siegelstempel eine Bremer Pilgervereinigung und Bruchstücke aufwendig gestalteter Trinkgefäße aus dem Hochmittelalter bezeugen: Die Stiftsherren vom Orden der Prämonstratenser wussten wohl zu leben. Das steht im Widerspruch zur althergebrachten lokalen Lehrmeinung und liefert die Motivation zur „nach Corona“ geplanten Grabung Heiligenberg MMXX. Aber wonach wird bei der im Herbst 2011 begonnenen Spurensuche gegraben? Das erzählt die Artikelreihe unserer Zeitung zu Geschichten und zur Geschichte Heiligenbergs, die heute mit einem Rückblick auf die archäologischen Aktivitäten beginnt. Die nächsten Folgen führen zurück in die Zeit, in der die Quellen der dort entspringenden Eyter heilig waren, in die Zeit der Klostergründung und dessen Untergang – und schließlich ins königliche Jagdrevier.