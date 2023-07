Stipendium bindet Medizinstudentin zehn Jahre als Hausärztin an Martfeld

Von: Anne-Katrin Schwarze

Strahlende Gesichter: Martfelds Bürgermeister Michael Albers (links) und Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann nehmen Dr. Alexandra Herzberg in die Mitte. Sie ist die erste Stipendiatin, die sich für einen Studienzuschuss verpflichtet, in Martfeld zu praktizieren. © Anne-Katrin Schwarze

Martfeld – Für Patienten aus Martfeld gibt es eine Perspektive: Dr. Alexandra Herzberg verpflichtet sich, mindestens zehn Jahre als Hausärztin im Ort zu praktizieren. Im Gegenzug erhält sie für ihr Medizinstudium von der Gemeinde einen monatlichen Zuschuss von 1 000 Euro. „Dieses Stipendium ist ein weiterer Baustein, um die ärztliche Versorgung sicherzustellen“, sagt Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann während eines Pressegesprächs.

Herzberg: „Ich möchte hier arbeiten“

„Ich möchte Ärztin werden und hier arbeiten“, erzählt Alexandra Herzberg über sich. Die 39-Jährige stammt aus Bruchhausen-Vilsen und lebt dort mit ihrem Mann und ihren beiden kleinen Kindern. Dieser Berufswunsch sei nicht neu. Sie lernte zunächst Arzthelferin und studierte anschließend in Bremen Ernährungswissenschaften. Darin hat sie auch bereits promoviert. 2021 sei sie das große Ziel angegangen. „An der Universität in Hannover bin ich nicht die einzige Studentin in meinem Alter“, berichtet sie.

Dienste in der Notaufnahme

Das Stipendium ermögliche ihr seit dem 1. Mai, konzentrierter und damit schneller zu studieren. „Ich hatte bisher mehrere kleine Jobs, die ich jetzt nach und nach runterfahren kann“, sagt sie. Nur die Teilzeitstelle in der Notaufnahme der Bassumer Klinik werde sie behalten. „Da lerne ich unglaublich viel“. Beschäftigt sei sie dort als Arzthelferin. „Dass ich mit Doktortitel keine Ärztin bin, sorgt dort immer mal für kuriose Situationen“, erzählt sie. Um die Patienten nicht zu verwirren, stehe auf ihrem Namensschild lediglich „Alex“.

Zusammenarbeit mit Hausarzt Griebner

Die Martfelder jedoch werden sie schon bald als angehende Ärztin kennenlernen. „Wir sind sehr dankbar, dass Matthias Griebner die Idee unterstützt“, betont Bürgermeister Michael Albers (SPD). Über den Kopf des ansässigen Hausarztes hinweg sei ein Stipendium nicht denkbar gewesen, macht er für die Gemeinde klar. „Ich werde alle Praxisanteile meines Studiums, die möglich sind, in Martfeld absolvieren“, sagt Alexandra Herzberg. Noch stehe der Zeitplan für die nächsten Semester nicht fest. Sie rechne aber damit, 2024 die ersten Patienten aus Martfeld kennenzulernen. „Es ist mein Wunsch, mich bereits gut auszukennen, wenn ich eines Tages ganz in Martfeld arbeite.“

Langer Weg zum Facharzt

Doch der Weg zum Facharzt ist lang. Derzeit absolviere sie das erste Staatsexamen. Dem folgen drei weitere Jahre Studium sowie das sogenannte praktische Jahr. Erst danach beginne die Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner. Weitere etwa vier Jahre werde diese Phase dauern. „Mehr als die Hälfte dieser Zeit werde ich in Martfeld sein“, beschreibt sie den langen Weg zur Hausärztin.

Stipendium über 60 Monate

Maximal 60 Monate unterstützt die Gemeinde Martfeld das Studium von Alexandra Herzberg finanziell, so steht es im Vertrag. „Diese Steuergelder investieren wir in die Zukunft“, verteidigt Bürgermeister Albers die Entscheidung. Alle hätten an einem Strang gezogen, als es darum ging, schnell eine Lösung zu finden.

Denn die Idee, sich in Martfeld niederzulassen, habe Alexandra Herzberg erst im Frühjahr dieses Jahres gehabt. Am Bürgerdialog-Infostand der Grünen auf dem kleinen Martfelder Marktplatz sei sie mit den Kommunalpolitikern ins Gespräch gekommen. Sie haben das Interesse an Rat und Verwaltung weitergeleitet. In der Sache sei man sich schnell einig gewesen. Der Draht war denkbar kurz: Alexandra Herzberg war seit 2016 und bis Anfang dieses Monats Abgeordnete für die Grünen im Rat des Fleckens.

Vertrag musste entwickelt werden

Da bisher weder Gemeinden noch Samtgemeinde ein Stipendium ausgeschrieben hatten, musste das Vertragswerk entwickelt werden. Dabei habe man sich am Modell des Landkreises orientiert, der seit Jahren versucht, Mediziner-Nachwuchs rechtzeitig an die Region zu binden. Zwischen der Gemeinde Martfeld und Dr. Alexandra Herzberg sei dennoch ein individueller Vertrag entstanden. Eine „Lex Martfeld-Herzberg“, sagt Bernd Bormann. Beide scheinen gleichermaßen zufrieden. Als sie den Deal bekanntgeben, strahlen Bürgermeister, Verwaltungschef und Stipendiatin gleichermaßen. „Wir versprechen uns davon eine Magnetwirkung“, sagt Michael Albers.

„Arbeit für zwei oder drei Ärzte“

In Martfeld sei genug für zwei oder drei Ärzte zu tun, schätzt der Bürgermeister. Bedarf an Hausärzten gebe es in der ganzen Samtgemeinde. Sie halte die Augen offen, sagt Alexandra Herzberg zu. Unter den Kommilitonen sei sie als angehende Landärztin keine Ausnahme. „Wer vom Land kommt, möchte dort auch arbeiten und kümmert sich frühzeitig um eine Perspektive“, gibt sie aus Gesprächen an der Uni wieder.

Die Schließung mehrerer Hausarztpraxen in den vergangenen Jahren, das gescheiterte Projekt Ärztehaus, die beengte Situation in der größten Praxis der Region, das Wissen um Ärztemangel auf dem Land – diese Themen treiben die fast 18 000 Bewohner der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen um.

Ein erstes Erfolgserlebnis

Das Stichwort ärztliche Versorgung haben sich mittlerweile alle Parteien auf ihre Fahnen geschrieben. „Wir tun alles Mögliche“, versichert Bormann immer wieder. Das Stipendium ist ein erstes Erfolgserlebnis. „Wenn wir Investoren für Praxen suchen, wollen diese sehen, dass wir Ärzte an der Hand haben“, weiß Michael Albers. Im Martfelder Rat gibt es eine Arbeitsgruppe, die die ärztliche Versorgung im Blick hat. „Wir würden weitere Stipendiaten unterstützen“, stellt er in Aussicht. Die Studienförderung bis zu 60 000 Euro sei ein „bescheidener Beitrag“.

„Wenn wir Ärzte ansiedeln, geht es um ganz andere Summen“, gibt Bernd Bormann Einblick in die gängige Praxis. Dass Kommunen finanzielle Anreize bieten, sei keine Ausnahme. „Obwohl das nicht unsere Aufgabe, sondern die der Kassenärztlichen Vereinigung ist“, wird er nicht müde zu betonen.

Landesweit erster Antrag für RVZ

Um eine ausreichende Anzahl an Hausärzten vorzuhalten, ist Bruchhausen-Vilsen bereit, Neuland zu betreten. Wie berichtet, würde der Flecken ein Regionales Versorgungszentrum (RVZ) bauen und die Räume unter anderem an Ärzte vermieten, wenn Zuschüsse vom Land flössen. „Wir sind die ersten in Niedersachsen, die das beantragt haben“, meint Bernd Bormann. „Der Bewilligungsbescheid liegt aber noch nicht vor“, sagt er zum Stand der Dinge.

Als Immobilienbesitzer und Arbeitgeber gleichermaßen könnte die Kommune auch ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) betreiben. Er favorisiere dieses Modell bisher nicht, so Bormann, dennoch soll die Machbarkeit geprüft werden – wenn das Land 90 Prozent der Kosten für ein Gutachten übernehme. „Dann hätten wir Zahlen, Daten und Fakten als Grundlage für eine Entscheidung.“

Gutachten zu Versorgungszentrum

Für eine der vielen Baustellen in Sachen ärztliche Versorgung haben die Martfelder jetzt Fakten geschaffen und Alexandra Herzberg für zehn Jahre verpflichtet. Wenn alles nach Plan läuft, soll es keine Vakanz in der Praxis geben, wenn Matthias Griebner in den nächsten Jahren an Ruhestand denken sollte. Wie die Nachfolge formal geregelt werde, sei jetzt noch kein Thema. „Es geht darum, Martfeld zu versorgen“, sagt Alexandra Herzberg. Daran wolle sie mitwirken: „Ich möchte hier nicht weg“.

Kontakt: Weitere Stipendien für angehende Hausärzte sind denkbar. Interessierte wenden sich an Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann, Telefon: 04252/391311 E-Mail: bernd.bormann@ bruchhausen-vilsen.de