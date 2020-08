Ein Ort für den kleinen Augenblick: Katharina Meindertsma eröffnet im ehemaligen Modehaus Vassmer ein Lokal

Br.-Vilsen – Während drinnen noch die Maler die Decke streichen, gerät Katharina Meindertsma draußen vor der Tür ins Schwärmen. In wenigen Wochen sollen die Gäste sich im einstigen Modehaus Vassmer an der Brautstraße niederlassen und ausgiebig genießen – im Café „nu“.

Dabei stehe das „nu“ für den kleinen Augenblick, „für das im Hier- und Jetzt-Sein“, erklärt die Gründerin des Lokals. „Wenn die Gäste sich darauf einlassen, wird es ein perfekter Tag“, sagt sie zur Eröffnung. Den Plan zur Umsetzung hat sie sich gemeinsam mit Küchenchef und Mit-Gründer Janos Janik, der unter anderem das Bistro „c/o Ranck“ führt und auch schon im Forsthaus Heiligenberg tätig war, überlegt.

Das Café „nu“ bietet Platz für 55 Gäste.. „Wir wollen einen Raum schaffen, der zwischen dem privaten und dem gesellschaftlich-öffentlichen Bereich liegt“, sagt sie. Dazu werde das Café „nu“ in mehrere Bereiche unterteilt: Es gibt eine Lounge-Sofaecke, mehrere Dining-Tische, eine Bar und auch einen Gemeinschaftstisch, an dem künftig immer mittwochs Menschen zu einem besonderen Abendbrot Platz nehmen können, die sich zuvor vielleicht noch nicht kannten.

Auch draußen werden im Sommer Tische aufgestellt. Kulinarisch erwartet die gäste des Café „nu“ ein wöchentlich wechselnder Mittagstisch, ein À-la-Carte-Frühstück, Kuchenspezialitäten und am Abend ein saisonal abgestimmtes Menü. Auch eine Steakkarte soll es geben. „Das Gemüse soll aber immer auch ein Protagonist auf dem Teller sein“, unterstreicht Katharina Meindertsma.

„Wir lieben die Regionalität modern interpretiert. Das schließt aber die Internationalität nicht aus“, sagt Janos Janik über das Konzept des neuen Cafés im Ortskern von Bruchhausen-Vilsen.

„Die Vielfalt bewegt sich irgendwo zwischen Europa, Orient und Asien“, sagt er. Viele der Produkte, die im Café „nu“ verarbeitet werden, seien mit Freundschaften und Geschichten hinterlegt. So wurde mit dem Partner Viniculture aus Berlin eine abwechslungsreiche Weinkarte gestaltet.

„Schönes macht glücklich“, meint die Gründerin, die beruflich international in der Produktentwicklung und im Marketing gearbeitet hat und mit dem Café „nu“ ihre Leidenschaft jetzt zum Beruf macht. Die Barista-Meisterin sieht ihre Rolle als Gastgeberin. Und sie will vor allem eines bewirken: Die Grenzen zwischen Küche, Service und Gast sollen verschwinden. „Das Konzept für unser Café ,nu‘ haben wir schon lange in der Schublade“, erzählt Katharina Meindertsma.

Einzig der passende Ort fehlte. Den haben sie gefunden und sie sind sich einig, dass ihr gastronomisches Konzept gut in den Luftkurort passt. „So etwas gibt es hier noch nicht“, sagt die Gründerin. „Bruchhausen-Vilsen ist für uns eines der schönsten Fleckchen im Landkreis Diepholz“, findet Katharina Meindertsma, die sich gemeinsam mit Janos Janik vor Ort mehrere Objekte ansah. Die Wahl fiel auf das einstige Modehaus Vassmer, das die beiden pachteten und aufwändig umbauen.

Wie Janos Janik mit seinem Team die Gerichte zubereitet, können die Gäste demnächst mit Blick in die offene Küche erleben. Außerdem soll es einen Genuss-Shop geben, aus dem man sich einige Produkte oder auch das Geschirr des Café „nu“ mit nach Hause nehmen kann. Darüber hinaus plant das Team Events rund ums Kochen und die Küche.

Die Eröffnung des Café „nu“ streben die Gründer im Laufe des Septembers an. „Dann kann man hier mit allen Sinnen genießen“, meinen die beiden während sie dem Start enthusiastisch entgegenblicken.

Von Regine Suling-williges