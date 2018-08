Ehepaar Strangmann kämpft weiter für Umgehungsstraße

BR.-VILSEN - Von Karin Neukirchen-Stratmann. Wenn schwere Lastwagen oder landwirtschaftliche Fahrzeuge über die Schlossstraße in Bruchhausen-Vilsen fahren, dann rappelt es im Haus Nummer 3, in dem das Ehepaar Strangmann wohnt. Und nicht nur das. Das Geschirr klappert im Schrank, und Schlafen bei offenem Fenster ist unmöglich. Roswitha und Friedel Strangmann kämpfen daher seit über zehn Jahren für eine Umgehungsstraße – doch bislang ohne Erfolg. Aufzugeben kommt für sie trotzdem nicht infrage.

Vor rund acht Jahren wollten die beiden eine Bürgerinitiative gründen (wir berichteten), doch daraus wurde nichts. „Unsere Nachbarn haben alle resigniert, sie meinen: ,Das bringt doch sowieso nichts!‘“, sagt Roswitha Strangmann. Doch der Unmut bei ihr und ihrem Ehemann ist geblieben. „Wir geben die Hoffnung nicht auf“, sagen die Zwei.

Mit dem Slogan „Luftkurort ohne Umgehungsstraße?“ hat das Paar vor Jahren schon auf den Verkehr auf der Schlossstraße hingewiesen, die gelben Plakate mit diesem Aufdruck hängen seither an einigen Häusern in der Nachbarschaft. Gebracht haben sie bisher nichts.

„Der Verkehr hat über die Jahre noch zugenommen“, ist sich Friedel Strangmann sicher. Die Hoffnung des Ehepaars – eine Umgehungsstraße von der Alten Drift über die Landesstraße 330 und den Maidamm bis hin zur Landesstraße 202, etwa in Höhe der Gaststätte Grüner Jäger – hat sich indes immer noch nicht erfüllt.

Regelmäßig sucht das Paar auch heute noch das Gespräch mit der Gemeinde Flecken Bruchhausen-Vilsen und auch mit dem Getränkehersteller Vilsa, dessen Lkw laut Strangmanns auch über die Schlossstraße fahren. Doch bislang ohne Erfolg: „Die Gemeinde weist darauf hin, dass es sich um eine Landesstraße handelt, und dass die Verkehrsfrequenz nicht hoch genug sei, um einer Forderung nach einer Umgehungsstraße mehr Nachdruck zu verleihen“, erklärt Friedel Strangmann.

Gemeindedirektor Bernd Bormann bestätigt das: „Wir haben mit dem Land Niedersachsen und der zuständigen Straßenbaubehörde gesprochen. Die Verkehrszahlen geben eine Umgehungsstraße in den Augen des Lands nicht her.“ Konkrete Zahlen nannte Bormann nicht. In regelmäßigen Abständen werde der Verkehr kontrolliert, mithilfe eines Smileys. Der wurde jüngst wieder vor dem Haus der Strangmanns aufgestellt, um die Geschwindigkeit sowie die Zahl der vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer zu messen. „Etwas unpassenderweise stand das Gerät auch in der Bauphase der Langen Straße schon, und in den Ferien“, befürchtet Friedel Strangmann, dass die Zahlen ungewöhnlich niedrig ausfallen könnten. Eine aktuelle Auswertung liegt noch nicht vor.

Strangmanns planen nun, den Rat des Fleckens anzusprechen und zu informieren, „gerne auch bei einer Ortsbegehung“. Das über 100 Jahre alte Haus der Familie habe bereits Schaden genommen, sagt der Hausherr. Zahlreiche Risse, immer wieder selbst geflickt, sind von außen an der Fassade zu erkennen. Diese führt Friedel Strangmann auf den Verkehr zurück.

Zwar hat sich die Gemeinde im Rahmen der Flurbereinigung Homfeld/Wöpse Flächen für eine mögliche Trasse gesichert, „doch bei Weitem nicht genug, wenn es denn zu einer Umgehungsstraße kommen sollte“, sagt Bernd Bormann. Die Strangmanns hoffen nun auf die Politik.

Sie haben für Interessierte eine Webseite eingerichtet:

www.bi-bruvi.beepworld.de