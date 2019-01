Theatergruppe Süstedt zeigt brüllend komisches Stück

Br.-Vilsen - Von Horst Friedrichs. Die wunderbaren Wandlungen einer schmucken Villa: vom Domizil der mittleren Luxusklasse zum noblen Strandhotel in Binz auf Rügen, dann zum Edelbordell und schließlich zum Drehort eines Spielfilms. All das ist dem Ideenreichtum eines Schwerenöters par excellence geschuldet. Jan-Hauke Matthiesen, bekannt als Film- und Fernsehregisseur, hat sich in der Villa seiner Geliebten Merle Hansen häuslich niedergelassen. Doch die romantischen Sommer-Sonnen-Ferientage auf der Ostsee-Insel werden jäh gestört.

Damit beginnt ein komödiantisch buchstäblich ausuferndes Bühnengeschehen in dem Dreiakter „Hotel Sanddorn“, den die Theatergruppe Süstedt im Gasthaus Mügge in Bruchhausen-Vilsen jetzt erstmals präsentierte - am Freitagabend im Rahmen einer öffentlichen Generalprobe und am Samstagabend als festliche Premiere.

Jan-Hauke Matthiesen (Harald Stellmann) und Merle Hansen (Claudia Grafe) sind beide verheiratet, nur eben nicht miteinander, und diese Konstellation ist es, die den Zwerchfell erschütternden Zündstoff für eine explosive Entwicklung der mit unvorhersehbarer Dramatik gespickten Handlung liefert. Den schauspielerischen Hochleistungen der Hauptdarsteller standen die übrigen Akteure in nichts nach, und so brandeten Lachsalven und Applaus auf offener Szene in zunehmend rascher Folge auf, je weiter sich die wohlgeplanten Wirrungen des Stücks entwickelten.

In der eben noch friedlichen Villa am Meer sind die beiden Turteltauben Merle und Jan-Hauke im Begriff, in einen neuen liebesabenteuerlichen Tag zu starten, als eine Bombe einschlägt. Die Bombe ist ein Telefonanruf aus Hamburg, die Anruferin Jan-Haukes Ehefrau Sibylle (Marika Schrader), und mit der knappen Nachricht für ihren Angetrauten - „Ich besuche dich!“ - stürzt sie das Liebesglück des Ehebrechers und der Ehebrecherin jäh in Panik und Verzweiflung. Fieberhaft auf einen Ausweg sinnend, errechnen die beiden die wenigen Stunden, die bis zur Ankunft der besseren Hälfte Jan-Haukes noch bleiben.

Dessen Fantasie funktioniert selbst oder gerade unter Zeitdruck. Weil er seiner Frau vorgeschwindelt hat, sich im Hotel „Sanddorn“ einquartiert zu haben, wird die Villa der Geliebten kurzerhand zu ebendiesem umfunktioniert. Genügend Zimmer sind vorhanden, eine Kommode wird zum Tresen umfunktioniert, und Schilder wie „Rezeption“ und „Küche“ bewirken den äußerlichen Eindruck - zusammen mit einem Aufsteller draußen vor der Tür, der das Hotel „Sanddorn“ aus der Fiktion zum real existierenden Gastgewerbebetrieb umwandelt. Welche Doppelbedeutung dies noch erlangen soll, wird sich schon bald zeigen.

Wegen Merles Ehemann Karl-Heinz (Kersten Stellmann) machen sich die beiden Untreuen am allerwenigsten Sorgen, denn Karl-Heinz ist U-Boot-Kommandant der Bundesmarine und daher meist monatelang auf Tauchfahrt. Dieser bislang zuverlässige Umstand kommt Merle und Hauke auch jetzt äußerst gelegen, da sie sich ganz auf Abwehr und Umsorgung der völlig unerwartet herbeieilenden Ehehälfte aus Hamburg konzentrieren müssen. Damit nicht genug, treffen nun zu allem Überfluss Gäste ein, die im vermeintlichen Hotel ein Zimmer nehmen - und natürlich nicht abgewiesen werden können, weil sich Ehefrau Sibylle ja sonst auf der Stelle zum zürnenden Racheengel werden würde.

Umwerfend komisch, noch dazu mit echtem schweizerischem Akzent treten Hans Müller (Hanno Schweers) und Heidi Müller (Katharina Mewes) als Jungverheiratete auf, die im Hotel Sanddorn kostengünstige Flitterwochentage verbringen möchten. Herr Lehmann (Torsten Naujoks) kommt mit schussbereitem Gewehr und sucht einen stillen Ort, um von der schnöden Welt zu scheiden, weil seine Ehefrau ihn verlassen hat. Patrizia (Corinna Bär), eine auf den ersten Blick erkennbare Prostituierte, schleppt Freier um Freier (Jörg Neddermann und Johann Mewes) in ihr „Hotelzimmer“. Gerhard Claaßen (Hauke Dankleff) und Nadine Rasmussen (Mariela Brauer) sind zwei weitere Ehebrechende, die allerdings vom gehörnten Ehemann Marc Rasmussen (Marten Brauer) sehr schnell ertappt werden.

Der ohnehin schon brüllend komischen Szenenfolge setzt die Dramaturgie die Krone auf, als U-Boot-Kommandant Karl-Heinz plötzlich auch noch auftaucht. Doch Schnelldenker Jan-Hauke findet flugs einen Ausweg, indem er die emotionsgeladene Betriebsamkeit im vermeintlichen Hotel für den fernsehbegeisterten Kapitän zu angeblichen Dreharbeiten „aufbereitet“.

Wie die Beziehungskomödie ausgeht, soll nicht verraten werden, denn es folgen noch einige weitere Aufführungen der Süstedter.