Edles aus Pferdehaar

Von: Rebecca Göllner-Martin

Die Werkstatt der Goldschmiedin © Göllner-Martin, Rebecca

Goldschmiedin Judith Zwijas fertigt ganz besondere Erinnerungsstücke

Br.-Vilsen – Konzentriert formt sie das Edelmetall, das sie zuvor für einige Sekunden mit einem Bunsenbrenner erhitzt hat. Aus dem noch unscheinbaren, jetzt glühenden Streifen soll ein ansehnlicher Goldring werden – das Besondere: In die Mitte des Schmuckstücks kommt geflochtenes Pferdehaar. Die 37-jährige Judith Zwijas aus Bruchhausen-Vilsen hat sich mit ihrer Goldschmiede „Aureas Nobilis“ auf diese außergewöhnliche Handwerkskunst spezialisiert.

Im Alter von 15 Jahren ist die junge Frau erstmals in Kontakt mit dem Beruf des Goldschmieds gekommen, damals absolvierte sie während ihrer Schulzeit ein Praktikum in solch einem Betrieb. „Danach wusste ich, das soll es sein“, erinnert Zwijas sich heute. Mehrere Praktika folgten, im Jahr 2013 erhielt die Bruchhausen-Vilserin schließlich die Zusage für eine Lehrstelle. Zweieinhalb Jahre lernte sie in Leer und Bremen das Handwerk von der Pike auf. Material- und Edelstahlkunde gehörten genauso zu ihrem beruflichen Alltag wie das Ziehen, Walzen und Löten von Werkstoffen. „Es ist schon viel, was man in diesem Beruf lernen muss“, sagt Judith Zwijas. Normalerweise würde deshalb die Ausbildung auch dreieinhalb Jahre dauern, aufgrund ihrer vielen vorherigen Praktika habe sie die Zeit verkürzen können. Die 37-Jährige ist sich aber sicher: „Auch heute kann ich längst nicht alles.“

Neben der Arbeit als Goldschmiedin war schon immer das Reiten eine ihrer großen Leidenschaften. Pferde gehören einfach zu ihrem Leben dazu, sagt sie. Einen Friesen-Mix und einen reinrassigen Friesen nennt sie ihr Eigen. Deshalb habe sie überlegt, wie sie diese beiden Passionen miteinander kombinieren kann. Der Tod des Pferdes einer Freundin habe Zwijas schließlich auf die Idee gebracht, das Haar der Tiere für ihre Arbeit zu nutzen. „Sie hat mich damals gefragt, ob ich als Erinnerungsstück an ihren Liebling daraus etwas machen kann“, erklärt die Bruchhausen-Vilserin. Gesagt, getan – nach kurzem Ausprobieren seien die ersten Schmuckstücke mit geflochtenem Pferdehaar entstanden.

Neben Ringen stellt die Goldschmiedin vor allem Kettenanhänger her. Etwa eine bleistiftdicke Strähne des Schweifs benötigt sie, um einen Ring damit zu bestücken. Für Colliers hingegen circa 50 Zentimeter lange Haare. „Ich arbeite am liebsten mit Schweifhaaren. Mähnenhaare sind einfach nicht robust genug, können nicht so fest miteinander verflochten werden“, schildert Judith Zwijas das Prozedere. Viele ihrer Kunden würden bereits zu Lebzeiten ihrer Tiere die Schere ansetzen, um später nicht das Nachsehen zu haben. Judith Zwijas weiß aus eigener Erfahrung, dass die Verbindung zwischen einem Menschen und seinem Tier eine ganz besondere ist. „Deshalb war es mir immer wichtig, nichts zu machen, was 08/15 ist“, meint sie.

Und genau das trifft scheinbar den Nerv vieler Pferde- und Tierhalter. Mittlerweile habe sie weltweit Kunden. Sie schickt Pakete in die Schweiz, nach Amerika, Österreich oder auch Belgien. In Deutschland gebe es laut Zwijas nur noch etwa drei bis vier weitere Goldschmiede, die das Einarbeiten von Tierhaaren anbieten würden. „Es ist ein sehr kreativer Beruf, und wenn man in einer bestimmten Nische arbeitet, kann man auch sehr erfolgreich sein“, glaubt die Bruchhausen-Vilsenerin. Sie bietet zum einen eine eigene Kollektion an, geht aber auch auf individuelle Wünsche ihrer Kunden ein. Um auf neue Gestaltungsideen zu kommen, reitet sie gerne aus. „Da bekomme ich den Kopf frei“, sagt Judith Zwijas. Zudem seien immer wieder Gespräche mit ihrem Ehemann Dirk bereichernd, der im selben Gebäude eine Silberschmiede betreibt.

Etwa 94 Prozent ihrer Kundschaft sei weiblich. Aber auch immer mehr Männer würden auf sie aufmerksam werden und überraschen ihre Liebsten zu Weihnachten oder Geburtstag mit solch einem einzigartigen Geschenk. Judith Zwijas' Motivation seien die vielen positiven Rückmeldungen. „Ich finde es schön, Menschen eine Freude zu machen.“

Schmuck aus Haaren sei keine neue Idee, meint die Goldschmiedin. Das habe es bereits vor Hunderten von Jahren gegeben. „Ich habe mal einen Ring aus der Biedermeier-Zeit in der Hand gehabt – der war noch total in Ordnung“, sagt die Goldschmiedin. Nicht nur Schmuck aus menschlichen Haaren, auch Geschmeide aus Pferdehaaren sei sehr beständig. Gut gepflegt könnten die mit Rosshaaren verzierten Edelmetalle leicht und locker mehrere hundert Jahre überdauern. Die Herstellung von Schmuck mit anderen Tierhaaren sei laut Zwijas mittlerweile ebenso möglich. „Ich kann auch die Haare von Hunden, Katzen oder sogar Meerschweinchen verarbeiten“, sagt sie. Ein neues Kunstharz, welches kristallklar wie Glas sei und extrem aushärte, mache dies möglich. Dafür bietet die Bruchhausen-Vilsenerin unter anderem sogenannte Memory-Anhänger an. In diesen amulett-artigen Anhängern können Haare, Zähne oder andere Dinge verstaut werden.

Für einen Ring mit Pferdehaaren braucht Judith Zwijas in der Regel etwa vier bis fünf Stunden. Sie verarbeitet ausschließlich hochwertige Materialien, am liebsten Gold mit einer 750er-Legierung. Das spiegelt sich auch im Namen ihres Betriebs wieder: „Aureas Nobilis“ bedeutet aus dem Lateinischen übersetzt so viel wie „Edles aus Gold“. Das teuerste Stück, was sie jemals für einen Kunden gemacht habe, sei ein Armreif aus Platin gewesen, erinnert sie sich.

Als ersten Arbeitsschritt wäscht Judith Zwijas das Pferdehaar mit einem speziellen Shampoo und sortiert es danach der Länge nach. Kaputtes und sprödes Haar sortiert sie aus. In mehreren Strähnen aufgeteilt, flechtet sie es anschließend und verklebt es mit einem Harz auf dem Schmuckstück. Dadurch würde das Haar stark aushärten und so Beständigkeit gewinnen, schildert sie.

Gelegentlich arbeitet die 37-Jährige mit einem Sattler zusammen. Er verarbeitet hochwertiges Leder für die Trensen und Halsbänder und verziert es mit verschiedenen Motiven. Punzieren nennt sich das. Judith Zwijas steuert dann den „Bling Bling“ dazu, damit Zaumzeug und Co. richtig zu Geltung kommen.

Wer etwas bei der Goldschmiedin kaufen möchte, muss mindestens 180 Euro ausgeben. So teuer ist ein Silberring mit Pferdehaar. „Nach oben gibt es natürlich keine Grenzen“, sagt Judith Zwijas augenzwinkernd. Sie ist davon überzeugt, dass es sich lohnt, etwas mehr auszugeben. „Wir achten sehr auf die Qualität, damit man auch viele Jahre von den Schmuckstücken etwas hat“, sagt sie – denn die Erinnerungen an das geliebte Tier sollen noch lange erhalten bleiben.

So sehen die fertigen Schmuckstücke aus. © Zwijas

Konzentriert arbeitet Judith Zwijas am nächsten Kundenauftrag. © Göllner-Martin, Rebecca

Noch nicht ganz fertig: die Ringe aus Gold. © Göllner-Martin, Rebecca