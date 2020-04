Druckerpatronen und Yogamatten - nach fünf Wochen Zwangspause

Der Kundenkontakt im Modehaus Siemers soll sich an der Kasse möglichst auf einen Blickkontakt reduzieren.

Samtgemeinde - Viele bunte Luftballons zappeln über der Eingangstür im Wind und ziehen die Aufmerksamkeit der Vorbeifahrenden auf sich. „Hier ist etwas Besonderes los“, heißt ihre Botschaft üblicherweise. Viele Einzelhändler in der Samtgemeinde hatten Montag etwas zu feiern: Nach fünf Wochen Corona bedingtem Verkaufsverbot durften sie Montag zum ersten Mal wieder ihre Türen öffnen.

„Wir haben ganz schön zu tun“, berichtet Irene Lenzing vom Modehaus Siemers in Asendorf. „Viele Kunden sind dankbar, dass es weitergeht“, hat sie beobachtet. Hauptsächlich ältere Leute hätten das Modehaus angesteuert. „Sie freuen sich, dass sie wieder unter Leute kommen“, sagt Irene Lenzing.

Für sie selbst und ihre Belegschaft sei es „ein komisches Gefühl“ gewesen, den Laden wieder zu öffnen. Die Krise sei noch nicht vorbei, „aber es muss ja weitergehen.“ Vor der Kasse hängt jetzt eine Scheibe, Flächen werden regelmäßig desinfiziert – zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen. Irene Lenzing und ihre Angestellten arbeiten noch nicht mit Mundschutz. „Der ist bestellt, aber noch nicht geliefert.“ Überhaupt glaubt sie, dass vor allem eines gegen eine Infektion helfe: Abstand.

Als der Laden des Familienunternehmens in den vergangenen Wochen geschlossen war, erlebte das Geschäft im Online-Shop einen deutlichen Anstieg. „Gottseidank haben wir beide Standbeine“, sagt Irene Lenzing. Kurzarbeit sei deshalb kein Thema gewesen. „Insgesamt sind wir ganz zufrieden. Hauptsache, diese Situation wiederholt sich nicht“, erklärt die Asendorfer Geschäftsfrau.

+ Ulli Boog nutzt den ersten Tag der Einzelhandelsöffnung nach der fünfwöchigen Pause, um bei der Buchhandlung Böhnert eine neue Druckerpatrone zu kaufen.

In der Buchhandlung Böhnert im Ortskern von Bruchhausen-Vilsen markiert rot-weißes Klebeband nicht nur, in welchem Abstand die Kunden voneinander entfernt stehen sollen, Filialleiterin Bianca Solleder und ihre Kollegen tragen an der Kasse oder bei Beratungsgesprächen auch einen Mundschutz. Eine Empfehlung der Geschäftsleitung, die sie mit eigenen Masken umsetzen. Wer das Geschäft betritt, wird aufgefordert, sich einen Einkaufskorb zu nehmen. Acht Stück stehen aufgestapelt am Eingang bereit. „So habe ich immer im Blick, wie viele Kunden im Laden sind“, sagt Beate Solleder. Die Griffe der Körbe desinfiziere sie nach jedem Gebrauch. Hat man das Einlass-Prozedere hinter sich gebracht, funktioniert Einkaufen dort fast wie früher. Druckerpatronen waren Montag die gefragteste Ware. Auch Ulli Boog hatte das Haus verlassen, um seinen Drucker mit neuer Farbe ausstatten zu können. „Sonst kaufe ich heute aber nur Lebensmittel“, sagt der Kunde zum ersten verkaufsoffenen Tag nach der langen Pause.

Außerdem seien viele Bücher verkauft worden, erzählt die Filialleiterin. „Gleich mehrere Kunden sagten, sie bräuchten dringend Nachschub.“ Auch Schulbedarf und Zeitschriften waren Güter, mit denen sich Kunden nach fünf Wochen zuerst eingedeckt hätten.

+ Der Kundenkontakt im Modehaus Siemers soll sich an der Kasse möglichst auf einen Blickkontakt reduzieren. © Anne-Katrin Schwarze

Eine Yogamatte hingegen war der erste Gegenstand, den Dominik Gutmann in seinem Sport- und Modegeschäft im Flecken Montagvormittag als erstes verkaufte. „Bis Artikel für Hand- und Fußballer wieder gefragt werden, wird ja wohl noch einige Zeit vergehen“, deutet der Geschäftsmann die Situation. Mit Spannung erwarte er die Ankündigung der Samtgemeinde, ob und wann die Freibäder geöffnet würden. „Ich hoffe, wir können wenigstens Bademoden verkaufen.“

Für den Modebereich sei er etwas optimistischer. „Wenn erst die Restaurants wieder öffnen dürfen, wollen die Leute auch ihr neues Outfit vorführen“, ist er sich sicher. Während im Stammhaus in Bruchhausen-Vilsen Montag „kontinuierlich, aber überschaubarer Betrieb“ herrschte, erlebte Jutta Gutmann auf das Geschäft in Bremen einen wahren Ansturm kauffreudiger Kunden, berichtet ihr Mann. Dafür mahlen die Mühlen an der Weser langsamer als auf dem niedersächsischen Land. Von der Bremer Aufbau-Bank habe er bisher keine Antwort auf seinen Antrag zur finanziellen Unterstützung während der Pandemie erhalten. Das für ihn „existenzsichernde Darlehen“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sei jedoch mittlerweile zugesagt worden.

Erstmals sehe er den Sommerferien jedoch gelassener entgegen als in anderen Jahren. „Die Leute werden nicht so verreisen wie sonst. Der Sommer wird uns hoffentlich etwas Umsatz bescheren.“ Vor allem Stammkunden hätten in den vergangenen Wochen den Online-Shop genutzt, ergänzt Dominik Gutmann.

Ähnliches berichten Kerstin und Michael Flander. Die Inhaber des „Spielzeugtraum“ in Martfeld konnten während der Schließung des Einzelhandels einige Umsätze über ihren Internet-Shop kompensieren. „Da hatten wir vor allem im Ostergeschäft gut zu tun“, sagt Kerstin Flander. Montag kamen bereits einige Kunden ins Geschäft. „Wenn fünf bis sechs Kunden gleichzeitig im Laden sein sollten, stellen wir Hocker vor die Tür als Signal dafür, dass man sich etwas gedulden muss, “, sagt sie. Sie desinfiziere den Verkaufstresen und die Türgriffe regelmäßig. Außerdem biete sie ihren Kunden die Möglichkeit zur Handdesinfektion und „ich schützte mich selbst mit einem Mundschutz, wenn sie es für nötig halte“. Überdies informiert sie auf Infotafeln, wie sich nach Möglichkeit jeder verhalten solle, denn auch in diesem Fachgeschäft ist Abstand das Gebot der Stunde. „Es haben viele angerufen und gefragt, ob wir offen haben“, erzählt Michael Flander. „Das muss sich einfach erst rumsprechen“, meint seine Frau.

Auch Heinz Gehrke in Schwarme öffnete Montag erstmals wieder sein Bekleidungsgeschäft. Die ersten Kunden verlangten Herrenhosen. Der 82-Jährige sieht die Zukunft für sich düster. „Ich müsste jetzt Winterware bestellen“, erklärt er den üblichen Ablauf in der Textilbranche. „Es weiß doch aber niemand, was wird.“