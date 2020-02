DRK-Seniorenheim an der Bergstraße schließt

Das Seniorenheim „Haus an der Bergstraße“ des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Bruchhausen-Vilsen schließt. Diese Mitteilung erhielten Heimbewohner, Angehörige und Mitarbeiter Ende vergangener Woche. Die Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbands, Ulrike Hirth-Schiller, bestätigt die Schließung. „Unser Pachtvertrag dort läuft 2021 aus. Dass wir schließen müssen, tut uns sehr leid, aber es gibt dafür wirtschaftliche Gründe.“ Die Mitarbeiter, Bewohner und Angehörigen habe man bewusst frühzeitig informiert. Sorgen machen müsse sich indessen niemand, so die Geschäftsführerin. „Alle Mitarbeiter behalten ihre gültigen Arbeitsverträge und die Bewohner bekommen ein Angebot, in eine unserer anderen Einrichtung, in Syke oder Barrien, umzuziehen.“ Betroffen seien 50 Bewohner und 58 Mitarbeiter. „Erste Angehörige haben sich bereits die anderen Einrichtungen angesehen, und für die Bewohner, die noch mobil sind, bieten wir im Laufe der nächsten Monate an, diese Betreuungsangebote anzusehen.“ Die Zeit dränge nicht, „wir wollen alles optimal gestalten“, sagt Hirth-Schiller. „Für niemanden soll ein Nachteil entstehen. Das gilt auch für die Entgelte, die sich plus minus zehn Euro maximal verändern könnten.“ Auch um den Umzug müssen sich Bewohner und Angehörige nicht kümmern. „Das machen wir“, sagt die Geschäftsführerin. neu, Foto: Karin Neukirchen-Stratmann