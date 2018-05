Dreijähriges Kind rennt auf B 6 vor Auto

Bei Zusammenstoß nur leicht am Kopf verletzt

Asendorf - Beim Zusammenprall mit einem Auto ist ein dreijähriges Kind am Freitag gegen 12 Uhr in Asendorf leicht an der Stirn verletzt worden. Es war unvermittelt auf die Alte Heerstraße (Bundesstraße 6) gelaufen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Fahrer eines aus Richtung Nienburg kommenden VW-Transporters hatte sein Fahrzeug trotz Vollbremsung nicht rechtzeitig zum Stehen bringen können und das Kind leicht angefahren.