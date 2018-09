Drei Tage volles Programm beim Erntefest in Schwarme

Schwarme - Schwarme feiert von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. September, Erntefest. Die Veranstalter, die Krieger- und Soldatenkameradschaft sowie Festwirt Lüder Meyer, laden dazu alle Bürger ein.

Das Programm im Festzelt im Krähenkamp beginnt Freitag um 20 Uhr mit einer „Bacardi Night“ mit der Newcomer-Rockband „Vortex“ aus Bruchhausen-Vilsen. Bis 21 Uhr ist der Eintritt frei, und es gibt eine „Happy Hour“.

Weiter geht‘s am Samstag um 13.30 Uhr mit der Aufstellung des Festumzugs In der Weide. Die Anfahrt erfolgt über An der Herrlichkeit, die Abfahrt über die Hoyaer Straße. Die Reihenfolge der Gruppen ergibt sich durch deren Ankunft.

Um 14 Uhr stellen sich die Umzugsteilnehmer von Schule und Kindergarten am Hustedter Weg auf (Anfahrt über Tulpenweg, Abfahrt über Hoyaer Straße). Die Aufstellung regeln Schule beziehungsweise Schulförderverein.

Um 14.15 Uhr startet der Abmarsch über Hoyaer Straße, Hauptstraße, Kirchstraße und Mühlenweg. Nach 15 Minuten Pause bei der Schule geht es weiter: vorbei an der Genossenschaft und über Eichenstraße, Hauptstraße, Bruchhausener Straße (von dort gehen die Fußgruppen auf die Waldstraße), An der Herrlichkeit und Rosenweg. Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder dann gleich bei den Wagen von Schule und Kindergarten abzuholen.

Ab 16 Uhr können sich die Gäste im Festzelt Kaffee und Kuchen schmecken lassen. Ebendort stehen ab 16.30 Uhr die Ansprachen, das Aufhängen der Fahne und der Erntekrone sowie der Ehrentanz des Königs auf dem Plan. Anschließend sorgt DJ B Side für gute Stimmung und eine volle Tanzfläche. Um 19 Uhr werden die Erntewagen prämiert, eine Stunde später ist Party angesagt.

Der Sonntag beginnt mit einem Zeltgottesdienst um 11 Uhr. Ab 12 Uhr gibt es im Zelt Mittagessen. Von 12 bis 16 Uhr spielen dort die Kolkmusikanten. Kaffee und Kuchen stehen ab 15 Uhr bereit.

Ein Highlight dürften die Vorführungen von Straßenkünstlern ab 16.30 Uhr im Außenbereich sein; und für 17.30 Uhr ist ein Varieté im Zelt geplant. Dabei sind Daniela Franzen und Marcello Monaco mit Seiltanz, Akrobatik, Violinenmusik und Hundedressur sowie Tina Badenhop mit Tanz, Luftartistik und Akrobatik am Roue Cyr, einem besonderen Rad.

Disguido aus Italien sind für Magie und Comedy zuständig. Christine Thevissen zeigt ihr Können bei Rock ‘n‘ Roll und am Hula-Hoop-Reifen. Die Mitwirkenden versprechen ein buntes Programm für Jung und Alt. Der Eintritt ist frei. Von 18 Uhr bis in die Nacht hinein macht DJ B Side Musik.