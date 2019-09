Mit drei Generationen auf der Baustelle

Süster Kring und Dorfjugend weihen nach zwei Jahren den Alten Speicher an der Nolteschen Mühle ein

+ Bernd Brinkmann vom Süster Kring freut sich, den Alten Speicher aufschließen zu können. Foto: Karin neurkirchen-startmann

Süstedt - Von Karin Neukirchen-stratmann. Nach zweijähriger Bauzeit konnte jetzt neben der Nolteschen Mühle und der Scheune in Süstedt der Alte Speicher eingeweiht werden. Das Gebäude erweitert damit das Ensemble rund um die Mühle. „Mit der offiziellen Bezeichnung ,Alter Speicher an der Nolteschen Mühle’ wurde der Speicher anlässlich der Europawahl bereits als Wahllokal genutzt und hatte damit den ersten öffentlichen Auftritt“, sagte Bernd Brinkmann, Vorsitzender des Süster Krings. Zur Einweihung waren neben Vertretern der am Bau beteiligten Firmen, den Sponsoren, Vereinsmitgliedern auch Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer sowie Werner Kreitel-Haberhauffe, der nicht nur ehrenamtlicher Denkmalpfleger im Landkreis ist, sondern das Projekt auch als Architekt begleitete, gekommen. Ebenfalls dabei waren einige Vertreter der Dorfjugend Süstedt. Diese hatte sich sehr aktiv in das Projekt eingebracht und soll nun auch zukünftiger Hauptnutzer des Gebäudes sein.