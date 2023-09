„Downburst“ sorgt in Schwarme für Sachschaden

+ © Privat Keine zwei Minuten, da war aus der Terrassenüberdachung ein Trümmerfeld geworden. © Privat

Schwarme – Die Bilder, die Rüdiger David auf seinem Handy zeigt, gleichen denen aus Katastrophengebieten. Gesplittertes Holz, massive Balken, große Platten – alles auf einem wirren Haufen. Das Auge sucht nach Anhaltspunkten, was das gewesen sein könnte. Dies war die Terrassenbedachung von Familie David. Die Katastrophe passierte in ihrem Garten in Schwarme.

Den ungewöhnlich schwarzen Himmel am vergangenen Donnerstag (31. August) haben viele Schwarmer so sorgenvoll wie fasziniert betrachtet. Da braute sich unübersehbar etwas zusammen. Er solle noch einen Moment abwarten, bevor er sich auf den Weg zu seinem Termin nach Bruchhausen-Vilsen macht, riet seine Frau. „Weil ich losmusste, weiß ich genau, wie spät es war: 14.50 Uhr“, berichtet Rüdiger David. An einer großen Birke, die er vom Fenster aus sehen kann, habe der Wind gezerrt, wie er es noch nie gesehen habe. „Dann fasste er unter das Terrassendach und hob es bis zur Dachkante an. Mit unglaublichem Lärm stürzte alles in sich zusammen“, schildert der 74-Jährige später die Schrecksekunden. Keine zwei Minuten sei die Böe ums Haus an der Augustusburger Straße getobt, da glich der Garten einer Trümmerlandschaft. „Ich hätte nie erwartet, dass Wind solch eine Kraft haben könnte“, sagt Rüdiger David. „Das konnte ich mir bis dahin in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen.“

Offenbar trat diese Sturmböe in einem ungewöhnlich begrenzten Raum auf. Bei einem Nachbarn der Davids habe sie die Türen eines Gartenhauses aus den Angeln gehoben. An Robberts Huus deckte sie Dachpfannen ab und ließ große Äste abbrechen. „Die Schwarmer Feuerwehr hatte am Donnerstagnachmittag keinen Sturmeinsatz“, teilt Pressesprecher Christian Wolters auf Nachfrage mit. Auch die übrigen Kommunen blieben verschont. „In der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle Diepholz sind am 31. August keine Anrufe zu Sturmschäden eingegangen“, bescheinigt auch der Landkreis Diepholz auf Nachfrage.

+ Der Wind hob das Terrassendach ein Stockwerk hoch bis zur Dachkante an. © privat

„Das kennen wir in Schwarme schon“, sagt Hermann Schröder, stellvertretender Bürgermeister. Vor gut zehn Jahren sowie vor etwa fünf Jahren haben Windhosen für lokale Schäden gesorgt. Betroffen war seinerzeit ebenfalls die Ortsmitte. An Robberts Huus brachte ein Sommersturm schon eine vollbelaubte Kastanie zu Fall und riss ein Zelt aus seiner Verankerung. „Das haben wir auf dem Parkplatz am Gasthaus Zur Post wiedergefunden“, erinnerte er sich in seiner Funktion als Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins Eule, der Robberts Huus betreibt.

In der vergangenen Woche hat es den sogenannten Hochzeitsbaum auf dem Grundstück erwischt. Ein dicker Ast brach ab, ist auf das Backhaus gefallen und hat dort Dachpfannen zerdeppert, beschreibt Hans-Jürgen Suling. Außerdem habe die Böe etwa ein Drittel der Firstpfannen von der Scheune gerissen, teilt der stellvertretende Vorsitzende mit. Suling begutachtete die Schäden vor Ort. Mitglieder der „Eule“ haben das Gelände schnellstmöglich aufgeräumt, denn am nächsten Tag sollten zwei standesamtliche Trauungen in Robberts Huus stattfinden. Und der beliebte Backtag stand bevor. „Für uns war das kein Notfall, um die Feuerwehr zu rufen, aber ich war erstaunt über das Ausmaß“, sagt Suling.

Er habe von keinem Mitglied aus der Umgebung gehört, dass es zu weiteren Schäden gekommen sei. „Für uns ist der Schaden vor allem ärgerlich“, sagt er aus Sicht des Vereins. Der Birnenbaum prägt die Ansicht des Areals. Brautpaare, die in Schwarme Ja zueinander sagen, hängen als Erinnerung Glöckchen an seine Äste.

„Bei uns ist der größte Schaden entstanden“, ist sich Rüdiger David sicher. Er habe bereits einen Zimmereibetrieb beauftragt, das seinerzeit von einem Fachbetrieb installierte Terrassendach wieder in Ordnung zu bringen. „Es war schon jemand da, um zu gucken. Der war schockiert“, erzählt Rüdiger David. Es sei erheblicher Schaden entstanden.

Bevor David seinen Nachbarn bat, beim Aufräumen des Chaos‘ zu helfen, hat er die Terrasse aus allen Blickwinkeln fotografiert. Für die Versicherung und für alle, die sich in ihren kühnsten Träumen nicht ausmalen können, was ein Gewittersturm anrichten kann.