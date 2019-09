Doppelter Kieferbruch nach brutalem Faustschlag

AUS DEM AMTSGERICHT Bruchhausen-Vilsener wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt

Br.-Vilsen/Syke - Von Dieter Niederheide. Das „Hill of Dreams“-Festival 2018 in Süstedt wird einem 28-jährigen Mann aus Sudweyhe im negativen Sinne unvergessen bleiben. Mit einem brutalen Faustschlag hat ihm ein anderer Mann aus Bruchhausen-Vilsen am 6. Juli gegen 23 Uhr einen doppelten Kieferbruch beigebracht. Der Täter wurde jetzt wegen vorsätzlicher Körperverletzung von einem Strafrichter im Syker Gerichtssaal zu einer Geldstrafe in Höhe von 3 000 Euro (60 Tagessätze zu je 50 Euro) verurteilt.