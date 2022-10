Diesmal kein Wettkampf: „Sing mit“ begeistert als Festival

Von: Regine Suling-Williges

Mit seinem a-cappella-Gesang begeisterte der Jugendchor des Gymnasiums Stolzenau die Gäste des Sing-mit-Festivals. © Suling-Williges, Regine

Nach der langen coronabedingten Pause sollte bei „Sing mit 2022“ der Spaß im Vordergrund stehen. Daher wurde es als Festival statt als Wettkampf ausgetragen.

Br.-Vilsen – „Freude und Spaß am Chorgesang – das ist die Hauptsache“, sagte Jörg Schäfer, Präsident des Lions Club Grafschaft Hoya, als er am Sonntag das Chor-Festival „Sing mit 2022“ in der Mensa des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen eröffnete. Gegen einen Wettstreit entschied sich der Lions Club ganz bewusst – und machte stattdessen ein Festival daraus.

Chor der Albert-Schweitzer-Schule Nienburg setzte während der Pandemie auf digitale Projekte

Vier Chöre zeigten ihr gesangliches Können, und jede Gruppe erhielt am Ende ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Denn die Wertschätzung für die Arbeit der Chöre, das sei das Wichtigste, sagte Jörg Schäfer. Auch Nienburgs Landrat Detlev Kohlmeier war es eine besondere Freude, als Schirmherr für das Festival zu agieren: „Denn Corona und Singen, das waren keine guten Partner.“

Er selbst habe einst als Schüler versucht, im Chor der Albert-Schweitzer-Schule Nienburg unterzukommen, um die Chance auf Chorfreizeiten und damit auf ein paar schulfreie Tage zu haben. Eine kurze Karriere, die schon am zweiten Tag ihr Ende nahm, sagte Kohlmeier schmunzelnd. Denn der Chorleiter habe genau hingehört und dann messerscharf analysiert: „Du brummst.“ Seitdem singt der Nienburger Landrat immer noch, „aber nur bei mir zuhause“, verriet er augenzwinkernd.

Als einer von vier Chören präsentierte das Ensemble der Nienburger Albert-Schweitzer Schule in Bruchhausen-Vilsen sein Können. © Regine Suling-Williges

„Sie sehen schon, die Bühne ist voll, mehr geht nicht“, richtete Moderator Erik Roßbander sein Wort ans Publikum, nachdem der Chor der Albert-Schweitzer-Schule Nienburg als erster die Bühne erklommen hatte. Knapp 50 Mädchen und Jungen zählte die Gemeinschaft, als sie ihr erstes Lied „Viva la vida“ von Coldplay mit der Unterstützung von Handglocken stimmgewaltig sang. Die Jahrgänge neun bis dreizehn zeigten ihr ganzes, musikalisches Können – eindrucksvolle Soli inklusive.

Jugendchor von Gymnasium Stolzenau begeistert mit A-cappella

Während der Corona-Zeit machten sie gemeinsam mit dem Vokal-Ensemble „Sjaella“ aus Leipzig ein Projekt, digital und live übten sie einen klassischen Chorsatz. „Am besten klingt der in einer Kirche“, erläuterte eine Schülerin – einen Vorgeschmack darauf gaben sie auf der Bühne in Bruchhausen-Vilsen dann aber doch. „The Parting Glass“ oder „Killing me softly with his song“: Mit dem Gesang dieser Lieder erfüllten sie das Forum und verdienten sich einen donnernden Applaus des Publikums.

Nicht anders erging es den anderen drei Chören, die auf die Bühne traten: Das Marion-Dönhoff-Ensemble aus Nienburg gehörte genauso dazu wie der Schulchor des Johann-Beckmann-Gymnasiums aus Hoya und der Jugendchor des Gymnasiums Stolzenau. Letzterer bezauberte mit seinem A-cappella-Gesang, glockenhellen Stimmen und dem Rhythmus, den der Chor einfach selbst machte. Songs wie „Only You“ und „The Sound of Silence“ waren dafür genau die richtige Wahl.

Einmal wieder vor großem Publikum zu singen, die Corona-Zeit hinter sich zu lassen: Dass das allen Sängerinnen und Sängern gut tat, war ihnen und ihren Chorleitungen deutlich anzumerken. Insofern hat der Lions Club Grafschaft Hoya genau die richtige Entscheidung getroffen, in dem er aus dem Wettstreit kurzerhand ein Festival machte. „Wo wird so für Euch applaudiert?“, fragte Lions-Präsident Jörg Schäfer zu Beginn eher rhetorisch in die Runde. „Nur hier“, gab er sich die Antwort auf die Frage einfach selbst – und behielt bis zum Schluss des „Sing mit!“-Festivals recht.