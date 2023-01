Oberschule und Gymnasium Bruchhausen-Vilsen starten Musical-Projekt der Udo-Lindenberg-Stiftung

Von: Mareike Hahn

Sänger Udo Lindenberg will mit seiner Stiftung Jugendlichen die deutsch-deutsche Geschichte vermitteln und soziale Kompetenzen fördern. Ab Sommer läuft das Projekt „Hinterm Horizont macht Schule“ in Bruchhausen-Vilsen. Archi © imago images/POP-EYE

„Hinterm Horizont macht Schule“ heißt ein Projekt der Udo-Lindenberg-Stiftung, an dem Oberschule und Gymnasium Bruchhausen-Vilsen teilnehmen.

Br.-Vilsen – Die Begeisterung steht Thomas Müller ins Gesicht geschrieben. Der Lehrer kann es kaum glauben: Seine Schule, die Oberschule in Bruchhausen-Vilsen, wurde von der Udo-Lindenberg-Stiftung für das Musical-Projekt „Hinterm Horizont macht Schule“ ausgewählt. Neben einer Auseinandersetzung mit der deutsch-deutschen Geschichte stehen dabei soziale Kompetenzen und Teambildung im Vordergrund. Im Schuljahr 2023/24 soll es losgehen. Für das Projekt will die Oberschule mit dem benachbarten Gymnasium kooperieren.

„Ich hatte immer im Kopf, dass ich mal was mit Musicals machen will“, sagt Müller, der seit 2020 an der Oberschule in seinem Heimatort unterrichtet. Als er auf die Udo-Lindenberg-Stiftung und ihr sozialpädagogisches Schulprojekt stieß, war er sofort Feuer und Flamme: „Das ist so aufwendig und toll!“ Müller schrieb eine E-Mail an die in Pforzheim ansässige Stiftung – „und die haben tatsächlich geantwortet“. Gespräche folgten, Geldgeber fanden sich, und nun steht das Projekt in Bruchhausen-Vilsen in den Startlöchern.

Mindestens 15 Monate lang dürfen Oberschüler und Gymnasiasten ihre Version von Udo Lindenbergs bekanntem Musical „Hinterm Horizont geht‘s weiter“ erarbeiten. Es geht um geschichtliche Themen wie Kalter Krieg, DDR und Diktatur, aber auch um ein besseres Verständnis für Freiheit und Demokratie. Im Mittelpunkt steht eine Liebe zwischen Ost und West. „Das Musical spielt in Udo Lindenbergs Leben, in dem er sich mit der DDR angelegt hat, weil er da auftreten wollte“, sagt Müller. „Es ist eine Love Story mit einem Mädchen aus Ostberlin. Ob es das wirklich gab, weiß man nicht.“

Was man weiß: Musikalische oder schauspielerische Vorkenntnisse sind keine Voraussetzung, um mitzumachen. Zu Beginn des Schuljahrs 2023/24 dürfen sich alle Jugendlichen von Oberschule und Gymnasium melden, die teilnehmen wollen. Vorgesehen sind laut Müller 120 bis 160 Schüler. „Aber wenn es 180 werden, ist das auch okay. Jeder wird mitgenommen.“ Angesprochen sind eigentlich die Jahrgänge fünf bis acht. Auch da sind jedoch Ausnahmen möglich.

„Udo Lindenberg hat ein großes Herz für Benachteiligte“, betont Müller und berichtet von einer „Hinterm Horizont macht Schule“-Produktion in Jena mit drei Brennpunktschulen. „Der Hauptdarsteller konnte zu Beginn nicht mal Deutsch, wollte aber unbedingt dabei sein. Nach einem Jahr Vorbereitung konnte er es.“ Die beteiligten Pädagogen seien überhaupt zunächst skeptisch gewesen, erzählt Müller: „Das waren alles Schüler, bei denen die Lehrer sagten, die kommen nicht mal zur Schule. Das klappt nicht.“ Es klappte doch.

In dem Projekt entwickeln sich nach Angaben der Udo-Lindenberg-Stiftung „selbst schwierige oder verschlossene Jugendliche im Verlauf des Prozesses zu starken Persönlichkeiten, die ihren Platz im Leben finden werden“. Und so ist Müller überzeugt, dass sich auch seine Schüler mitreißen lassen und ihren eigenen Horizont erweitern werden. Die Aufgaben sind vielfältig: Wer nicht auf der Bühne stehen möchte, kann im Hintergrund mitwirken – als Kulissenbauer, Maskenbildner, Techniker oder in der begleitenden Medien-AG. „Alles liegt in Schülerhand“, sagt Müller. Das Stück soll Theaterelemente mit Musical-Inszenierungen und Rockshow-Attitüde vereinen.

Neben den „sehr motivierten Lehrern“ begleiten drei Profis die Jugendlichen und kommen regelmäßig ins Schulzentrum: Regisseurin Elisabeth Engstler von der Musical-Produktionsfirma „Stage Entertainment“, der musikalische Leiter Noah Fischer von der Udo-Lindenberg-Stiftung und Arno Köster, ein Profi aus dem Medienbereich.

Zunächst erarbeiten die Mädchen und Jungen die Background-Geschichte, besuchen eine Gedenkstätte, befragen Zeitzeugen, recherchieren in ihrem Umfeld. Wer hat früher in der Deutschen Demokratischen Republik gelebt? Wie sah da ein Wohnzimmer aus? Was für Klamotten trugen die Leute? Wie war der Alltag in der DDR? „Es ist schwierig, das im Unterricht zu vermitteln“, ist Müllers Erfahrung. „Für viele Flüchtlingskinder ist es noch näher, weil sie wissen, wie es ist, in einem Land ohne Meinungsfreiheit zu leben.“

Die Idee einer Kooperation auf Augenhöhe zwischen Oberschule und Gymnasium gefällt Profis und Lehrern. „Wir haben hier zwei Schulen nebeneinander, deren Schüler nachmittags zusammen Fußball spielen“, sagt Müller. „Die Oberschüler können den Gymnasiasten zum Beispiel zeigen, wie eine Maschine funktioniert, und die Gymnasiasten können mit den Oberschülern den Text lernen.“

Wie lange genau es bis zur Aufführung dauert, entscheidet sich individuell. Die Proben laufen erst mal parallel zum Schulbetrieb: „Sie können sich vorstellen, dass Schüler, die nicht mal morgens zur Schule gehen, erst recht nicht nachmittags kommen“, sagt Müller. „Natürlich kommen auch intensivere Proben, aber dann sind die Schüler so weit, dass sie auch nachmittags dabei sein wollen“, ist der Pädagoge sicher.

50 Prozent der Produktionskosten und die Lizenzgebühren übernimmt die Udo-Lindenberg-Stiftung, für den Rest „haben innerhalb kürzester Zeit Förderer ihre Unterstützung zugesagt“, erzählt Müller.

Auf Begeisterung ist er mit dem Projekt nicht nur bei den Geldgebern gestoßen, sondern auch beim Schulausschuss der Samtgemeinde, in dessen jüngster Sitzung Müller zu Gast war. „Eine großartige Chance!“, fand etwa Jens Grimpe (SPD). Hermann Schröder (Unabhängige Wählergemeinschaft), selbst pensionierter Studiendirektor, meinte: „Da schlägt das Pädagogenherz schneller.“ Und Frank Tecklenborg (SPD) erklärte: „Eine tolle Chance! Das Thema kommt im Geschichtsunterricht oft zu kurz.“