Die Hausarztversorgung im Landkreis Diepholz ist schlecht

Der Hausarzt ist für die meisten Menschen eine Vertrauensperson, der sie ihre Nöte und Sorgen anvertrauen.

Der Bereich Syke ist mit Hausärzten unterversorgt, Sulingen und Diepholz geht es kaum besser. In dieser Mangelsituation setzt die KVN auf Headhunter.

Landkreis Diepholz – Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) fehlen in Deutschland mehr als 15 000 Ärzte – Tendenz steigend. Dass im Landkreis Diepholz eine Versorgungslücke im hausärztlichen Bereich klafft, ist aus Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) abzulesen.

Syke ist mit Hausärzten unterversorgt, Sulingen auf der Grenze

Nur 71,2 Prozent, so KV-Geschäftsführer Sören Rievers (Verden) beträgt der Versorgungsgrad im Bereich Syke. In Sulingen sind es 75,5 Prozent, in Diepholz 81 Prozent. „Von einer Unterversorgung wird in der hausärztlichen Versorgung bei einem Versorgungsgrad von unter 75 Prozent gesprochen“, erläutert Sören Rievers.

Im Schnitt sind die Hausärzte im Landkreis Diepholz 53,9 Jahre alt. „Das Alter der Fachärzte liegt bei 54,2 Jahren. Somit liegen beide Werte leicht unter dem Landesdurchschnitt“, so der KV-Geschäftsführer. Neue Ärzte müssen also her, aber genau die sind seit Jahren schwer zu gewinnen. Das Regionalmanagement Mitte Niedersachsen hatte schon vor neun Jahren die Kampagne „Ärztlich willkommen“ initiiert. Zu diesem Lockruf aufs Land gehörten sogar Sattelschoner für Studenten-Fahrräder. Vor elf Jahren startete der Landkreis Diepholz sein Stipendiaten-Programm, um verlässlich Ärzte zu gewinnen.

Fachärztliche Versorgung Keine Unterversorgung gibt es bei den Fachärzten im Landkreis Diepholz, für die Sören Rievers als Geschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung folgende Zahlen nennt: Augenärzte: 110,0 Prozent; Chirurgen/Orthopäden: 110,2 Prozent; Frauenärzte: 119,0 Prozent; HNO-Ärzte: 113,8 Prozent; Hautärzte: 103,9 Prozent; Kinder – und Jugendärzte: 115,8 Prozent; Nervenärzte: 85,5 Prozent; Psychotherapeuten: 146,6 Prozent; Urologen: 112,3 Prozent.

Mit welcher Strategie wirbt die KV um neue Mediziner? „Das Spektrum der bisherigen Maßnahmen reicht von rein finanzieller Unterstützung in Form von Investitionskostenzuschüssen und Umsatzgarantien bis hin zu Erhöhung der Fördermittel für Weiterbildungsassistenten, Gewährung von Famulatur – Förderungen oder Zahlungen von Sicherstellungszuschlägen an Arztpraxen“, antwortet Sören Rievers. „Zudem stehen unsere Berater den Ärzten und Ärztinnen für alle Fragen rund um das Thema Niederlassung oder Anstellung zur Verfügung.“

KVN arbeitet mit Headhuntern, um neue Ärzte zu gewinnen

1,29 Millionen Euro seien in den vergangenen zehn Jahren allein im Landkreis Diepholz an finanzieller Unterstützung durch die KVN geleistet worden, so Sören Rievers. Er betont: „Durch die Auswirkungen des Arztmangels arbeiten wir neuerdings mit Headhuntern zusammen.“ Außerdem sei die KVN „im stetigen Austausch mit den einzelnen Kommunalvertretern“. Es sei besonders wichtig, dass die KVN, die Kommune sowie der Landkreis „an einem Strang ziehen, um attraktive Rahmenbedingungen für die Niederlassung zu schaffen“.

+ Dr. Bernd Roshop und Dr. Christoph Lanzendörfer (v.l.), Ärztesprecher der KVN im Landkreis Diepholz. © Privat

Dr. Christoph Lanzendörfer, Ärztesprecher für den Bereich Syke, betrachtet den Unterversorgungsgrad von 71,5 Prozent differenziert. Der orientiere sich an der Einwohnerzahl, doch entscheidend sei die Inanspruchnahme der Ärzte. Der Mediziner ist überzeugt: „Ärztemangel ist ein subjektives Gefühl“ des Patienten, das sich auch an den Wartezeiten in einer Praxis bemesse. Bei einer Epidemie sehe das natürlich anders aus, wenn es in Mangelgebieten zu enormen Wartezeiten komme und Patienten dabei Viren im Wartezimmer verteilen.

„Ich kenne kein Patentrezept“, erklärt Christoph Lanzendörfer zur Ärztegewinnung. Praxen ohne Nachfolger durch gewinnorientierte Investoren in Medizinische Versorgungszentren mit Telemedizin zu verwandeln, ist für ihn keine glückliche Lösung. Wenn eine Stadt oder Gemeinde Träger eines Versorgungszentrums würde, dürfe es auf keinen Fall zum Konkurrenzkampf kommen. Dann sei die Vernetzung der Kommunen, sprich eine gemeinsame Lösung, enorm wichtig.

Ärztesprecher Dr. Bernd Roshop: Wer für Geld kommt, der geht auch für Geld

Die aktuelle Versorgung macht auch Dr. Bernd Roshop, Ärztesprecher für den Südkreis, große Sorgen. „Die Kollegen können das Defizit nur bedingt auffangen“, stellt er fest. „Wenn weitere Ärzte in den Ruhestand gehen, dann wird es schwierig.“ Im ländlichen Bereich wolle sich kein Mediziner mehr niederlassen, so die Erfahrung von Roshop. „Studienplätze gezielt für den ländlichen Raum zu vergeben, ist dann das Sinnvollste.“

Das Stipendiaten-Programm des Landkreises sei sehr sinnvoll, aber kein Alleinstellungsmerkmal mehr: „Das gibt es vielerorts.“ Die Stipendiaten hätten zwar eine bessere Anbindung an den Landkreis. Aber: „Wer für Geld kommt, geht auch für Geld.“ Es sei durchaus denkbar, dass eine auswärtige Klinik die fällige Rückzahlung übernehme, wenn ein Stipendiat nicht für die vereinbarte Zeit im Landkreis Diepholz praktiziere und abwandere.

Unabhängig davon: „Wir müssen langsam wieder über eine Männerquote nachdenken“, erklärt Dr. Bernd Roshop mit einem Schmunzeln. Denn mehr als 60 Prozent der Mediziner seien mittlerweile Frauen – mit ganz bestimmten Vorstellungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.