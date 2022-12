Zwei Frauen aus Martfeld starten ein Theaterprojekt für Kinder und Jugendliche

Von: Regine Suling-Williges

Lust auf Theater: Carolin Rühe (rechts) und Heidi Kasper bieten ab Januar in Kirsteins Hoff ein Projektfür Kinder und Jugendliche an. © Regine Suling-Williges

Martfeld – Carolin Rühe und Heidi Kasper wollen Theater machen. Und zwar so richtig. Dafür suchen die beiden Frauen Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 16 Jahren. Die Idee dazu hatten die beiden Martfelderinnen unabhängig voneinander –und fanden schließlich zusammen.

Ab Januar 2023 soll ihr Projekt im Dorfgemeinschaftshaus „Kirsteins Hoff“ starten. „Am 20. Januar geht’s los. Wir proben dann bis Juni immer freitags von 15 bis 17 Uhr“, sagt Carolin Rühe. Sie hat in diesem Jahr ihren Master in Theaterpädagogik in Rostock abgeschlossen. Dass in Martfeld ein Theater gebaut werden soll, erschien ihr da wie ein Wink mit dem ganz dicken Zaunpfahl. „So ist die Idee gereift“, erzählt sie. Sie schrieb ein Konzept und warb Mittel aus dem Projekt „Startklar für die Zukunft“ ein. Unterstützt wird das Vorhaben vom Förderverein „Kirsteins Hoff“ und „De Plattsnackers“. Jetzt kann es losgehen: Einen Schnuppertag mit Spaß und Spiel für interessierte Kinder und Jugendliche bieten die beiden Frauen am Samstag, 17. Dezember, von 14 bis 16 Uhr an.

Bei der Vorbereitung griff ein Puzzleteil in das andere: Heidi Kasper hatte sich an das Jugendhaus gewandt, weil sie ein Theaterprojekt im Sinn hatte, um Kindern und Jugendlichen nach der Corona-Zeit wieder zu mehr Spaß zu verhelfen. „Auf der Bühne sieht man, wie die Kinder wachsen“, weiß Heidi Kasper, der auch die Sprachförderung der Kinder ein Anliegen ist. „Wer Lust hat, kann mitmachen“, unterstreicht Carolin Rühe, die ebenfalls um die Vorteile der Bühnenpräsenz weiß: „Die Kinder erreichen so eine große Selbststärke.“

Welche Inhalte die Gruppe spielen werde, stehe noch nicht fest „Wir kommen nicht mit einem fertigen Stück, sondern die Kinder entwickeln ihre eigene Geschichte, die sie erzählen wollen“, sagt Carolin Rühe. Für die, die mitmachen, ist die Teilnahme aufgrund der Förderung kostenlos. Diese Gruppe soll der Startpunkt sein. „Mein Ziel ist es, dass Kinder- und Jugendtheater hier zu etablieren“, sagt Carolin Rühe. Das Projekt „Kultur macht stark“ könnte das möglich machen. Dafür muss ein lokales Bündnis aus mehreren Vereinen geschmiedet werden, die das Vorhaben inhaltlich und ideell unterstützen. Im Jugendhaus Martfeld (Juhama) soll ergänzend eine Arbeitsgemeinschaft entstehen, die sich um Ton, Licht oder Bühnenbild kümmern könnte.

Erst mal aber startet die Kinder- und Jugendgruppe im Januar. „Ich stehe da in zweiter Reihe und helfe“, sagt Heidi Kasper, die sich zusammen mit Carolin Rühe auf das Projekt freut. Einmal die Woche werde bis Juni geprobt – „und dann wird das Stück vorgeführt“, erzählen die beiden. Kinder und Jugendliche, die mitmachen wollen, erreichen Carolin Rühe unter der E-Mail-Adresse carolin.ruehe@gmail.com.