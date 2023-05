„Die Angst meint es gut mit mir“: Martin Heller aus Bruchhausen-Vilsen schreibt Buch über seine Lebensgeschichte und seine psychische Erkrankung

+ © Mareike Hahn „Aus heiterem Himmel ...“ heißt das Buch, in dem Martin Heller aus Bruchhausen-Vilsen seine Geschichte erzählt: Es geht um ein ganz normales Leben – bis 1990. © Mareike Hahn

Martin Heller hat ein Buch über seine Lebensgeschichte geschrieben. Darin geht es um verschiedene Erlebnisse und um seine Angststörung:

Br.-Vilsen – Die Angst ist viele Jahre sein ständiger Begleiter. Mit allen Mitteln kämpft Martin Heller dagegen an, und doch bleibt sie. Erst als er einen Vortrag über „Kriegskinder“ besucht, stellt er den Grund fest: Aus der Angst seines Vaters vor dem Sterben ist seine Angst vor dem Leben geworden. Heller arbeitet das Thema auf, beginnt, auf die innere Stimme zu hören, die ihm behutsam mitteilt, was wichtig und richtig ist für ihn. Er beginnt, offen über dieses Gefühl zu sprechen, das er so lange verheimlicht hat. Und er beginnt, seine Geschichte aufzuschreiben. „Aus heiterem Himmel ...“ heißt sein erstes Buch, das Anfang dieses Monats erschienen ist.

In Bruchhausen-Vilsen kennt man Martin Heller. Als Architekt war er an vielen Großprojekten beteiligt. Ein gestandener Mann, der sympathisch und selbstbewusst auftritt. Was man ihm nicht ansieht: Martin Heller war einer von zwölf Millionen Deutschen, die unter einer Angststörung leiden. Angst gehört zum Leben, aber bei rund 15 Prozent der Bevölkerung entgleist sie und wird krankhaft, erklärt die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Angststörungen gehören in Deutschland zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Die Betroffenen haben starke Angst vor Dingen und Situationen, die für andere ganz normal sind.

Hätte Heller das als junger Mann gewusst und sich gleich professionelle Hilfe geholt, dann hätte er sich viele Jahre Schmerz ersparen können, sagt er heute. Doch damals hat man nicht über so etwas gesprochen. 1964 geboren, spürt Heller schon früh eine undefinierbare Schwere, einen dunklen Schatten, der über seiner Familie liegt. Mit 25 nimmt die Angst überhand. „Es gab vorher schon ein paar Anzeichen, aber ich konnte sie nicht deuten“, erinnert sich Heller. „Es gab damals kein Gespräch dazu und kein Internet.“

Wie kann ich diese Krankheit geheim halten und damit mein Leben meistern? Diese Frage treibt den jungen Heller um. Zu einem Psychologen will er nicht. „Da dachte man damals an Stromtherapie, Beißholz, Irrenanstalt.“ Er vertraut sich schließlich seinem Hausarzt an, darf alle zwei Wochen zum Reden zu ihm kommen. Der Arzt rät ihm, Yoga zu machen. Heller lacht. „Können Sie sich einen jungen Mann vorstellen, der 1990 Yoga macht?“ Auch das behält er lieber für sich.

Nach anderthalb Jahren Angsterkrankung ist Heller am Ende. „Ich hatte das Gefühl, nicht mehr lebensfähig zu sein.“ Dann eine denkwürdige Nacht: Er fährt Lkw, ein Reifen platzt – aber statt an die Leitplanke und in den Tod zu fahren, überlebt er. Todesstille. „Die Gedanken, die mich jede Sekunde malträtiert hatten, waren weg“, sagt Heller. Ein paar Wochen später kommt die Angst wieder, aber für ihn ist es trotzdem ein Schlüsselerlebnis.

Mit diesem Schlüsselerlebnis startet sein neues Buch, das den Untertitel „überfällt mich die Angst und bleibt! Der Rest ist Geschichte“ trägt. Darin schildert er seine Erlebnisse. Unternimmt mit den Lesern eine Zeitreise in die 70er und 80er, erinnert sich an seine erste Freundin, die Musik, die Ideen, die er damals hatte. „Das Buch ist auch lustig“, betont Heller. „Es geht nicht nur um Angst, man kann auch reichlich lachen. Das Leben ist ja nicht nur düster.“

Durch Zufall erfährt Heller den Grund für seine Angststörung: In der Zeitung liest er die Ankündigung eines Vortrags über „Kriegskinder“. „Das hat sofort was mit mir gemacht“, sagt Heller. Er geht zu dem Vortrag, erfährt als jüngster Zuhörer, was die Kriegserlebnisse der Eltern für Auswirkungen auf deren später geborene Kinder haben können.

Heller spricht mit seinem Vater. „Ich sagte: ,Papa, wir müssen über den Krieg reden‘. Er hatte das nie verheimlicht, aber das interessiert einen ja erst ab einem gewissen Alter.“ Der Vater, ein Bessarabiendeutscher, erzählt dem Sohn vom Leben in Polen, wo Hitler seine Volksgruppe angesiedelt hatte, von der Flucht vor der Roten Armee, von seinen Gefühlen in dieser schweren Zeit. Zusammen reisen die beiden nach Danzig. „Für mich war das ein echter Gewinn“, sagt Martin Heller. „Die Angst war jetzt greifbar und fing plötzlich an, sich zu lösen.“

Zum ersten Mal kann Heller auf seine Ängste hören. Die laute, brüllende Angst weicht einer leisen Stimme. Diese Stimme ist es, die ihn dazu bewegt hat, sich 2022, nach 25 Jahren Selbstständigkeit, aus dem Architekturbüro „Das Syndikat“ zurückzuziehen. „In mir hatte sich etwas bewegt“, sagt er. „Ich sprach mit meiner Frau darüber. Sie fragte: ,Warum hörst du nicht auf?‘ Und die leise Stimme in mir sagte: ,Ja, warum hörst du nicht auf?‘“

In Heller reifte die Idee, ein Buch zu verfassen. An der Hamburger Akademie für Fernstudien belegte er einen fünfmonatigen Kurs „Autobiografisches Schreiben“. Es folgten vier Monate am Schreibtisch, bevor er andere bat, seine Geschichte zu lesen und ihm ein Feedback zu geben. Er setzte sich noch mal ran, formulierte manches genauer, machte sich Gedanken übers Cover.

Ein Buchverlag interessierte sich für die Veröffentlichung, aber erst Ende des diesjährigen Sommers. Doch Heller hatte bereits alles fertig und wollte nicht mehr warten. „Ich möchte mehr über mein Buch reden, aber nicht mehr daran arbeiten.“ Also sagte er dem Verlag ab und entschied sich für „Books on demand“. Das Unternehmen bringt Bücher nach den Vorstellungen des Autors heraus und druckt sie erst, nachdem eine Kundenbestellung eingegangen ist.

Heller hofft, dass sein Buch anderen Betroffenen hilft. Denn auch wenn heute mehr Menschen offen damit umgehen, sind psychische Erkrankungen immer noch für viele ein Tabu. „Wie gut wäre es, wenn man das gleich sagen könnte. Wenn man sagen könnte, das kann ich gerade nicht.“ Er hat bewusst keinen Ratgeber geschrieben, möchte aber andere unter einer Angststörung Leidende mit seinem Buch dabei unterstützen, herauszufinden, was sie wirklich wollen. „Die Angst will einem ja etwas sagen.“

Trotz seiner Irr- und Umwege findet Heller, dass er Glück gehabt hat. „Dadurch habe ich viel umfangreichere Erfahrungen gemacht. Ich hätte mir vieles gerne erspart. Aber so bin ich. Die Angst meint es gut mit mir.“

Wo es das Buch gibt

„Aus heiterem Himmel ...“ ist für 19,90 Euro erhältlich bei der Buchhandlung Böhnert in Bruchhausen-Vilsen und überall sonst, wo es Bücher gibt. Wegen eines Umzugs von „Books on demand“ kann es aktuell zu längeren Lieferzeiten kommen. ISBN: 978-3752894158. Außerdem will Heller ein Exemplar in die Bücherei im Schulzentrum Bruchhausen-Vilsen bringen und ein weiteres in den Bücherschrank an der Vilser Kirche.