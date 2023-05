Deutscher Eisenbahn-Verein nimmt weiter Fahrt auf: Große Projekte bei der Museumsbahn Bruchhausen-Vilsen

Von: Mareike Hahn

Rund 24 000 Fahrgäste hat der DEV vergangenes Jahr gezählt – mehr als in der Corona-Zeit, aber weniger als davor. © os

Die Museumseisenbahner haben viel vor:

Br.-Vilsen – Die Museumseisenbahner sind gut aufgestellt – doch sich auf den Lorbeeren auszuruhen, das kommt für sie nicht infrage. Stattdessen hat der in Bruchhausen-Vilsen ansässige Deutsche Eisenbahn-Verein (DEV) noch viel vor. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung einmal mehr deutlich. Im Gespräch mit der Kreiszeitung erläutert Vorsitzender Wolf-Jobst Siedler die wichtigsten Punkte:

Bahnhofsnachbau

Ein Großprojekt ist in Asendorf geplant: Dort soll das historische Bahnhofsgebäude nachgebaut werden. „Die Vorplanungen laufen“, sagt Siedler, der sich freut, dass die Gemeinde mit im Boot ist.

Restaurierungsprojekte

Der DEV restauriert aktuell mehrere alte Fahrzeuge. Fast vollendet sind die Projekte „Gelenkdampflokomotive Bauart Mallet“ und „Kleiner Büfettwagen Nummer 7“. Die Heizdampflokomotive „Plettenberg“ ist seit Kurzem wieder im Einsatz, mit ihrer alten Nummer „3“.

Dampflokschuppen

Die Planungen für einen Nachbau des Dampflokschuppens der Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf von 1912 sind abgeschlossen, die Bauvoranfrage ist gestellt. „Das Gebäude wurde vor über 20 Jahren in Hoya abgerissen“, erklärt Siedler die Besonderheit. „Aber es sind noch zahlreiche Teile eingelagert, sodass wir es in Bruchhausen-Vilsen wieder aufbauen wollen.“ Flecken und Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen sowie das Land unterstützen das seit Jahren angedachte Vorhaben, zusätzlich hat der DEV schon „erhebliche Spendenzusagen“.

Kreisel-Lok wird saniert

Der Flecken Bruchhausen-Vilsen hat in diesem Jahr Geld für die Sanierung des Lokdenkmals am Kreisel in den Haushalt eingestellt, sagt Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer, der in der Versammlung des DEV eine Rede gehalten hat. „Derzeit wird im Rathaus noch versucht, ein passendes Förderprogramm anzuzapfen.“

Fahrgastzahlen

„Die Fahrgastzahlen sind erfreulicherweise wieder gestiegen“, vermeldet Siedler. „Allerdings sind wir immer noch etwa 35 Prozent von den Vor-Pandemie-Zahlen entfernt.“ Er zeigt sich zuversichtlich, dass die Anzahl der Besucher weiter steigen wird. Rund 24 000 Personen fuhren im vergangenen Jahr mit der Museumsbahn. 2020 waren es knapp 7 500 gewesen, 2021 gut 15 500. 2019, also vor Corona, hatte es fast 30 000 Fahrgäste gegeben. Um die Resonanz wieder auf das alte Niveau zu bringen, will der DEV seine Angebote noch weiter verbessern:

Neuerungen

Damit die Veranstaltungen noch attraktiver werden, sollen beispielsweise regelmäßig Güterzüge an- und abgehängt werden. „Wir wollen darstellen, wie eine gemischte Kleinbahn um 1900 unterwegs war“, sagt Siedler.

Zudem setzen die Museumsbahner auf neue „Erläuterungsprogramme“ für die Besucher. So kontrollieren die Schaffner nicht mehr nur die Karten, sondern erklären auch, was die Zugfahrer gleich zu sehen bekommen.

Gebäudesanierungen

Ein Teil des Gebiets des Fleckens Bruchhausen-Vilsen wurde in das Förderprogramm „Soziale Dorfentwicklung“ des Lands Niedersachsen aufgenommen. „Hieraus ergeben sich – hoffentlich – für den DEV weitere Zuschussmöglichkeiten“, sagt Fleckenbürgermeister Bierfischer. „In einem ersten Schritt wurde die Fenstersanierung im Sozialgebäude beantragt. Ob und, wenn ja, wann die Maßnahme gefördert wird, ist noch nicht genau zu sagen.“

Bierfischer hofft überdies auf einen Zuschuss für die Sanierung des kleinen Archivgebäudes beim Gaswerk. Gemeinsam mit Vertretern des DEV denke der Flecken über die zukünftige Nutzung des Gebäudes nach: „So, wie es ist, kann es auf keinen Fall bleiben. Der bauliche Zustand ist recht schlecht.“

Tauschgeschäft

Der DEV will seinen Akkutriebwagen T46, den er von einer Kraftwerksversorgungsbahn in der Schweiz bekommen hat, an deren Nachfolgegesellschaft, eine Zentralbahn-AG, zurückgeben – im Tausch gegen die Diesellokomotive VGH V121, die aktuell in der Schweiz in Betrieb ist. „Das wertet die Sammlung des DEV auf“, ist Siedler sicher. Denn die Schmalspurdiesellok der Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya (VGH) transportierte von 1966 bis 1971 mit einer anderen Lok als Doppellok Güterzüge. Wenn die eine Lok aus der Schweiz zurückkommt, kann sie wieder zusammen mit der anderen, die sich seit Jahren in Bruchhausen-Vilsen befindet, vorgeführt werden.

Finanzen

Siedler spricht von einem „leichten Verlust“ im finanziellen Bereich. Alle Materialien und Dienstleistungen seien teurer geworden, insbesondere Kohle und Elektrizität. Aus diesem Grund hat sich der DEV für eine „leichte Fahrpreiserhöhung“ entschieden.

Nach mehr als zehn Jahren ohne Erhöhung steht auch die Frage im Raum, ob die Beiträge der über 1 000 Vereinsmitglieder angepasst werden sollen. „Die Mitglieder haben sich offen gezeigt und hatten viele Ideen, die der Vorstand mitgenommen hat, um eine Planung zu erstellen“, sagt Siedler.

Vorstandswahlen

Wolf-Jobst Siedler bleibt Vorsitzender des DEV. Dirk Lonscher agiert auch weiterhin als einer von zwei Stellvertretern; sein Amtskollege Gunther Meckmann kandidierte nicht wieder und wird von Volker Hoppmann abgelöst. Schriftführer ist auch künftig Walter Stricks, Schatzmeister Heinrich Waack.

Veranstaltungen

Verschiedene Veranstaltungen hat der DEV 2022 erneut organisiert. Besonders freut sich Siedler, dass der Verein im Rahmen der „Tage des Eisenbahnfreundes“ im August zum 20. Mal einen Vortrag anbieten konnte: Im Alten Gaswerk ging es um die Brohltal-Bahn.

Ein neues Konzept setzte der DEV bei den Nikolausfahrten um, die 2022 laut Siedler „erfreulich gut besucht“ waren. „Zum ersten Mal haben wir nicht mehr alle Sitzplätze vergeben. Die entspanntere adventliche Atmosphäre wurde von Gästen und Personal sehr geschätzt“, bilanziert er.

Eine Neuerung gab es auch bei den diesjährigen Osterfahrten. „Da hat nicht nur der Osterhase auf die Kinder gewartet, sondern auch ein Team, das die größeren Besucher informierte und bewirtete. Nach vielen Jahren waren die Fahrten zum ersten Mal ausverkauft“, so Siedler.

Ausblick

Aktuell freuen sich die Museumsbahner auf das Pfingstsingen im Vilser Holz, zu dem traditionell ein Sonderzug die Sänger und Besucher bringt. Ein Höhepunkt dürfte nach Siedlers Worten auch die Veranstaltung „Kleinbahn im Wirtschaftswunder“ vom 30. Juni bis zum 2. Juli sein, für die sich der DEV mit dem Unimog-Veteranenclub zusammentut.