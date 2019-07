Arthur Cação verbringt ein Jahr in Deutschland und lernt die Sprache sowie die Kultur kennen

Der Karneval in Bremen ist laut Arthur Cação (Mitte) nicht mit jenem in Brasilien zu vergleichen. Er feierte mit anderen brasilianischen Austauschschülern.

Samtgemeinde – Brasilien ist das Land des Karnevals. Da liegt es nahe, dass ein Brasilianer, wenn er rund ein Jahr in Deutschland ist, dieses Fest nicht ausfallen lässt. So auch Arthur Cação. Er feierte verkleidet als Einhorn mit weiteren brasilianischen Austauschschülern in Bremen. Vergleichbar ist die Party zwar nicht, aber „auch sehr schön“, wie der 17-Jährige aus Campo Grande, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaats Mato Grosso do Sul, sagt. Dort waren im vergangenen Jahr „nur 40 000 Leute auf der Straße“, erinnert Arthur Cação sich.

Seit dem 3. August 2018 ist der Brasilianer mit Unterstützung des Rotary Clubs Bruchhausen-Vilsen in der Samtgemeinde. Sein Onkel ist bei den Rotariern in Brasilien, erzählt Arthur Cação. So lag es nahe, dass der Jugendliche mit dem Club einen Austausch plant. „Ich wollte erst in die USA, aber dann habe ich gedacht, ich war da bereits und kann schon Englisch sprechen“, erzählt Arthur Cação. In Deutschland erwartete ihn also neben einer neuen Sprache auch eine neue Kultur. Und in Bezug auf Letztere sei „alles“ anders: das Essen, die Leute, die Musik. „Die Brasilianer sind offen, feiern mehr und sind eigentlich immer fröhlich“, meint der 17-Jährige. Die Deutschen seien eher zurückhaltender.

Insgesamt lernte er in der Samtgemeinde drei Familien kennen, in Süstedt, Asendorf und Schwarme. Drei bis vier Monate lebte er jeweils bei ihnen. Er besuchte die elfte Klasse des Gymnasiums in Bruchhausen-Vilsen.

Der Brasilianer komme aus einer großen Stadt mit mehr als 850 000 Bürgern und war in der ländlichen Region – die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen hat rund 18 000 Einwohner – viel unterwegs, sagt er.

Während seiner Austauschzeit unternahm er unter anderem Skireisen sowie eine Deutschland- und eine Europatour, organisiert durch die Rotarier. „Weimar, Köln, Bonn und Berlin, dann die Niederlande, Frankreich, Italien, Slowakei, Tschechien, Belgien, Österreich, Schweiz“, zählt Arthur Cação einige Destinationen auf.

Während zwei Skireisen nach Tirol hat Arthur Cação das erste Mal Schnee gesehen. „Das war sehr, sehr toll“, erinnert er sich. Auch das Skifahren an sich habe es ihm angetan. In Brasilien besuchte er einmal eine Indoor-Skihalle. Dort gab es jedoch lediglich Kunstschnee.

Apropos Schnee: Weihnachten feiere er sonst in Brasilien bei sommerlichen Temperaturen. Es gebe laut dem 17-Jährigen aber auch einen Winter in dem südamerikanischen Land. „Wir hatten auch schon mal null Grad“, erinnert er sich.

Doch zurück in die Samtgemeinde: Deutschkenntnisse hatte Arthur Cação zuvor nicht. Die ersten fünf Monate unterhielt es sich auf Englisch. Zudem spricht er Portugiesisch und Spanisch. Deutsch lernte er bei einer Privatlehrerin in Bruchhausen-Vilsen. Besonders kompliziert seien laut ihm die Artikel. „Die deutsche Grammatik ist schwer“, fügt er an.

Den Austausch würde er immer wieder machen, sagt Arthur Cação. Als Abschied plant er „ein brasilianisches Barbecue“. Noch diese Woche geht es für ihn zurück. Doch der Austausch soll nicht der letzte Aufenthalt des Brasilianers in Deutschland gewesen sein. „Ich möchte vielleicht zum Studieren wieder herkommen“, sagt er. Das Studienfach? Eventuell Wirtschaft.

Weitere Infos zum Austauschprogramm:

www.bruchhausen-vilsen.rotary.de