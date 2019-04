So denkt die Jugend über Schwarme

Schwarme - Von Horst Friedrichs. „Kinder leben sehr gerne in Schwarme.“ Dieses Resümee zog Samtgemeinde-Jugendleiter Michael Wegner am Dienstagabend, als er dem Rat der Gemeinde die Umfrageergebnisse der Kinder- und Jugendbeteiligung „Deine Stimme zählt“ vorstellte.

Ein weiteres Resümee: Absoluter Hit in der Beliebtheitsrangliste der jungen Schwarmer ist das örtliche Freibad. Und Bürgermeister Johann-Dieter Oldenburg (SPD) griff einen vielfach geäußerten Wunsch der Jugendlichen auf: „Wenn wir einen Übungsleiter fürs Boxen finden, machen wir hier in Schwarme sofort einen Boxverein auf.“

In aller gebotenen Ausführlichkeit nahmen Darstellung und Erörterung der Aktionsergebnisse von „Deine Stimme zählt“ rund die Hälfte der zweistündigen Ratssitzung ein. Ebenfalls intensiv gestaltete sich die Ratsdebatte, als es darum ging, die Aufgaben Tourismus- und Wirtschaftsförderung der Gemeinde Schwarme auf die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen zu übertragen.

Scheinbar eine Formalie, entwickelte sich daraus eine angeregte Diskussion, die nichtsdestoweniger mit einem einstimmigen Beschluss endete – pro Übertragung der beiden Aufgabenbereiche. Ebenfalls einstimmig wurden die Durchführung des Bebauungsplans „KiGa Schwarme“ sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit daran beschlossen.

Samtgemeinde-Jugendpfleger Michael Wegner und Aytaç, Dinç, Leiter der Jugendbox Schwarme, erläuterten das Gesamtergebnis von „Deine Stimme zählt“ und die auf Schwarme bezogenen Einzelergebnisse. Als einen wesentlichen Aspekt der Umfrage hob Wegner hervor, dass auch Kinder und Jugendliche Teil der Öffentlichkeit seien und Demokratie lernen sollen. „Unsere Jugendlichen können schon Demokratie“, sagte Bürgermeister Oldenburg. „Man sieht es immer wieder bei unserer Jugendfeuerwehr, wenn dort Wahlen anstehen.“

In der Gesamtbewertung Schwarmes hatten die Umfrageteilnehmer die höchste Zahl an Pluspunkten, nämlich 22, für das Freibad vergeben. Sieben Punkte auf der Plus-Seite erhielt die Turnhalle, und ebenfalls positiv bewertet wurden unter anderem Sportanlage, Spielplätze, Kindergarten und Grundschule. Den öffentlichen Personennahverkehr und die Busverbindungen in Schwarme hatten die Jugendlichen in der Umfrage als zu teuer und mit zu schlechten Anbindungen kritisiert.

Mit den Einzelheiten der Verkehrsverbindungen befassten sich die Ratsmitglieder ausführlich. Positiv bewertet hatten die jungen Umfragebeteiligten die vielen tollen Angebote der Vereine und der Jugendbox. Ein Auszug aus der Bewertung: „Die Betreuer sorgen dafür, dass es uns gut geht.“ Angeregt wurde, dass es in den Vereinen mehr Fußball in allen Altersgruppen und außerdem Mädchenfußball geben sollte. Die Jugendbox solle einmal pro Woche in die Turnhalle gehen und mehr Platz bieten.

Der stellvertretende Bürgermeister Hermann Schröder (UWG) kommentierte die Bewertung des Lebens in Schwarme mit dem Hinweis, das das Wohnen in der Stadt für Familien nicht so attraktiv sei wie das in ländlichen Gemeinden. Ratsmitglied Frauke Koopmann bemerkte, dass die Kinder durch die Skateranlage trotz deren Einstellung viel gelernt hätten – ein Beispiel für die positiv zu bewertende Beteiligung an wichtigen Projekten.

Gemeindedirektor Bernd Bormann erklärte, nachdem nun alle Berichte über die Ergebnisse der Kinder- und Jugendbeteiligung abgeschlossen seien, beginne deren Auswertung in den zuständigen Gremien. Ein ausführlicher Bericht über die weiteren Tagesordnungspunkte der Ratssitzung folgt in den kommenden Tagen.