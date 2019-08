Denise holt sich den Sieg

Br.-Vilsen - Von Nala Harries. Tobias Lüdke aus Eystrup, der „Mann mit den längsten Haaren der Welt“, wie ihn DJ Toddy zum gestrigen Luftgitarrenwettbewerb im Remmerzelt begrüßte, schien mit seinem wilden Äußerlichen perfekt auf die Veranstaltung zugeschnitten zu sein. Mit seiner zotteligen Mähne legte er nach dem Betreten der Bühne gleich eine Headbanging-Perfomance hin. Das Publikum hatte ihn schon von Beginn an ins Herz geschlossen und feuerte ihn stets mit lauten Zurufen an. Doch auch seine Gegner machten eine gute Figur auf der Bühne. Allen voran Denise Castens. Die Gandesbergerin war ebenfalls ein Publikums-Liebling und wurde von ihrem „Dirndl-Fanclub“ unterstützt. Mit von der Partie war zudem die rothaarige Rockerbraut Anne Cordes aus Hämelhausen sowie die etwas schüchterne Johanna. Die Runde komplett machte der diesjährige „Bräutigam des Jahres“ Andre Stuve aus Bruchhausen-Vilsen, der jedoch schon bei der ersten Challenge, dem Aufblasen der Luftgitarre, ausschied. „Du bist super sympathisch, aber man kann leider nicht alles haben“, verabschiedete ihn DJ Toddy von der Bühne.

Runde zwei forderte den übrig gebliebenen Teilnehmern einen Freestyle-Auftritt ab. Zu einem Song von AC/DC rockten die Vier gemeinsam ordentlich ab. Der Applaus entschied darüber, wer weiterkommen sollte. Besonders lautstark war dieser bei dem „Mann mit den längsten Haaren der Welt“. „Er bekommt ja schon mehr Applaus als ich“, scherzte DJ Toddy. Bei dieser Challenge schied Johanna aus.

Bei einer Temperatur von 30 Grad im Zelt ging es in die nächste Runde. Die Einzel-Perfomances verlangten den Teilnehmern noch einmal alles ab: 30 Sekunden vollen Einsatz. Anne Cordes brachte die Bühne zum Beben, ging in die Knie und sang lauthals mit. Tobias Lüdke rockte zu „Teenage Dream“ von AC/DC und präsentierte den Zuschauern einen Moonwalk. Die weiblichen Gäste schienen von ihm ganz angetan zu sein und signalisierten ihm, sich auszuziehen. Aber genauso gut kam Denise Castens beim Publikum an, was wohl an auf ihre aufwendige Showeinlage zurückzuführen ist. Durch ihr Herumgewirbel hatte sie bereits Schweißperlen auf der Stirn. Ihre Mühe hat sich gelohnt, denn sie nahm am Ende den ersten Preis, eine Zapfanlage, mit nach Hause. Zweiter wurde Tobias Lüdke, der Kopfhörer gewann, und den dritten Platz sicherte sich die roothaarige Anne Cordes. Ihr überreichte Zeltbetreiber Uwe Stoffregen eine Musikbox.

