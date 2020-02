Rat ebnet nach emotionaler Diskussion Weg für BHKW und Ampelanlage

Schwarme – Der Rat der Gemeinde Schwarme stimmte während seiner Sitzung am Donnerstagabend im örtlichen Feuerwehrhaus einhellig für den Haushalt 2020 (untenstehender Artikel). Zuvor hatte sich eine teils emotionale Diskussion zwischen den Mitgliedern des Gremiums und den rund 30 anwesenden Bürgern über zwei Punkte des Zahlenwerks entsponnen: das Blockheizkraftwerk (BHKW) am Freibad am Mühlenweg und die Bedarfsampel an der Landesstraße 331 (Hoyaer Straße). Diese beiden Aspekte sind mit 250 000 Euro beziehungsweise 50 000 Euro im Investitionsprogramm veranschlagt. Letztlich fanden beide Posten den Weg in den Haushalt. Die Schlussfolgerung des Bürgermeisters Johann-Dieter Oldenburg: „Demokratie lebt auch von Kompromissen.“