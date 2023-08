Brokser Heiratsmarkt: Fünf Tage voller Höhepunkte

Der Brokser Heiratsmarkt 2023 auf einen Blick. Der Lageplan weist Besuchern den Weg. © Gemeinde Bruchhausen-Vilsen

Br.-Vilsen – Für den Flecken Bruchhausen-Vilsen als Gastgeber steht fest: „Der Brokser Heiratsmarkt ist eines der größten Volksfeste Norddeutschlands.“ Mit diesem Statement beginnt eine Pressemitteilung des Marktteams, das dieser Tage die Medien nahezu täglich mit Neuheiten zum Fest versorgt. Wir fassen die Eckdaten und Höhepunkte hier zusammen.

Der Zeitplan und der Programmablauf folgen seit Jahrzehnten demselben Muster. Für Einheimische ist das eine gute Nachricht, denn die innere Uhr der Menschen aus der Samtgemeinde und umzu tickt Ende August entsprechend dieser Tradition: Freitag um 15 Uhr Eröffnung und um 22 Uhr Feuerwerk, Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst und um 11 Uhr Frühschoppen, Dienstag ab 7 Uhr Pferdemarkt. Dazwischen hat nahezu jede Familie und jeder Freundeskreis, haben Kollegien und Clubs ihre ganz eigene Marktroutine. Wer sich wann mit wem wo auf dem Markt trifft, muss in Bruchhausen-Vilsen nicht lange ausgemacht werden. Das ist für viele wie ein ungeschriebenes Gesetz.

Freitag Feuerwerk um 22 Uhr

Die Eröffnungsfeier am 25. August um 15 Uhr am Denkmal mitten auf dem Marktplatz bildet den Auftakt für fünf Tage Jubel und Trubel. Der Bürgermeister begrüßt Ehrengäste und ernennt einen hochrangigen Politiker zum Heiratsvermittler. Ein leibhaftiges Brautpaar setzt den werbewirksamen Slogan des Heiratsmarktes in Szene, die Karussells bilden die Kulisse, bevor sie zu Landmarken des Marktes werden und seinen Klang prägen.

Die Aufgabe des Kupplers fällt dieses Jahr Kultusministerin Julia Willie Hamburg zu. Sie ist erst die dritte Frau in der langen Reihe der honorigen Promis. 2014 war es Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz und 1993 Helga Schuchardt, Ministerin für Wissenschaft und Kultur.

Auf den Moment, wenn Böllerschüsse den Markt unüberhörbar einläuten, freut sich die Marktleitung. „Dann sind die monatelangen Vorarbeiten fertig, alles dreht sich und die Anspannung fällt ab“, erzählen Christina Wendt und Ralf Rohlfing. Noch aber dirigieren sie die etwa 450 Aussteller, von denen viele bereits angereist sind, auf die richtigen Plätze.

Pferdemarkt beginnt um 7 Uhr

Denn alles, was Beine hat, kommt ab 7 Uhr nach Broksen. Der legendäre Pferdemarkt ist als Treffpunkt Herzstück des Marktes, auch wenn der einst übliche Tierhandel an Bedeutung verloren hat. Zum Kuriosum wird der Dienstag auch durch die Junggesellenversteigerung ab 10 Uhr im Musikladen.

Eines der Erfolgsgeheimnisse des Brokser Markts ist seine Mischung. Neben Karussells gibt es Zelte zum Feiern und eine Gewerbeschau. „Das Interesse der regionalen und überregionalen Betriebe daran ist größer als im Vorjahr“, stellt das Marktteam erfreut fest. Zur Gewerbeschau erwartet werden etwa 100 Aussteller. Zu den bekannten Gesichtern gesellt sich erstmals ein Autohaus, dass E-Autos präsentiert. Das Angebot reicht ansonsten von A wie Allgäuer Käse bis Z wie (Kreis-)Zeitung.

100 Aussteller bei Gewerbeschau

Viele wird es freuen, dass die Gastronomie nach einigen Jahren auf die Gewerbeschau zurückkehrt: Die „Vilser Gerüchteküche“ (ehemals Klostermühle) will internationales Flair ins Zelt bringen. Erstmals wird ein kleiner Abschnitt als Terrasse hergerichtet. „Dies ist eine Bereicherung für das Gewerbezelt“, sind sich Rohlfing und Wendt sicher. Mittendrin ist wieder das „Brokser Zelt“ zu finden. In der Show-Küche zeigt Barbara Stadler ihr Können. Am Sonntag werden alte Familienrezepte nachgekocht. Ein paar Schritte weiter organisiert der Heimat- und Verschönerungsverein (HVV) Martfeld die beliebten Spaßtrauungen. Vorteil: Dieses Ja-Wort ist nur bis zum Ende des Heiratsmarkts gültig. Der Marktbummel kann da außerdem in einer Fotobox festgehalten werden. Neben Vilsa-Brunnen präsentiert sich im „Brokser Zelt“ auch die Kommune. Die neue Abteilung Klimaschutz wird sich dort unter anderem vorstellen.

Seit Mittwoch, 16. August, herrscht Hochbetrieb auf dem Marktplatz, denn die Schausteller wechseln vom Stoppelmarkt in Vechta auf das Gelände des Brokser Marktes, der vom 25. bis 29. August stattfindet. Der „Polyp“ (Bild) gehört zu den beliebtesten Karussells und ist dieses Jahr direkt am Denkmal zu finden. © Anne-Katrin Schwarze

Einige neue Stände kündigt die Marktleitung für die „Pött-un-Pann“-Reihe an. Gleiches gilt für das kulinarische Angebot. Neu ist dieses Mal ein Stand mit „Corndogs“, Würstchen im Maisteigmantel, in der Nähe des Riesenrads. Das Restaurant „Tante Hedda“ übernimmt den früheren Rathkamp-Standort und baut dort einen Biergarten mit Lounge auf.

Hochzeitsmesse und Männerstrip

Nach mehreren Anläufen, das Thema Heirat in den Markt zu integrieren, gibt es jetzt erstmals eine Hochzeitsmesse.Sie findet Sonntag und Montag in einem urigen Zirkuszelt statt und wird von Sara und Björn Terveen organisiert, die in Vilsen ein Brautmodengeschäft betreiben. Freitag und Samstag beherbergt das Zelt eine Messe für Wohnen, Freizeit und Lebensart. Dienstag fallen unter der Zirkuskuppel die Hüllen. Zu den drei Vorstellungen einer Männerstripshow haben nur Frauen Zutritt. Der Eintritt ist frei.

Für Adrenalin-Fans ist bestens gesorgt: Mehr als 30 größere und kleine Fahrgeschäfte sind auf dem neun Hektar großen Gelände zu finden. Die nagelneuen Karussells „Project X“ und „Air Power“ geben ihr Markt-Debüt.

Die vier Partyzelte sind eine weitere unverzichtbare Säule des Heiratsmarkts. Die Wirte des Remmer-, Dillertal-, Musikladen- und Esszimmer-Zelts haben zahlreiche Bands und DJs engagiert, darunter die unverwüstlichen „Bubingas“ und Größen der Partyszene wie Isi Glück, die Zipfelbuben und Mia Julia.

Gottesdienst mit Schaustellerseelsorger

Am Sonntag laden die Kirchengemeinden der Region zu 10 Uhr zu einem gemeinsamen Gottesdienst ins Remmer-Zelt ein. In diesem Jahr hält der Schaustellerseelsorger die Predigt. Anschließend beginnt das große Stühlerücken, denn es folgt der Frühschoppen mit Luftgitarrenwettbewerb (13 Uhr).

Der letzte Markttag, in diesem Jahr der 29. August, ist als Markt-Dienstag in der Region bekannt und beliebt. Im weiten Umkreis haben Geschäfte und Praxen geschlossen, läuft bei Firmen aller Art ein Anrufbeantworter und sind Dienstleister höchstens in Notbesetzung zu erreichen.