Trotz Kritik: Das Feuerwerk bleibt

Von: Rebecca Göllner-Martin

Auch 2023 gehen am Freitagabend die Raketen in die Luft und erzeugen ein stimmungsvolles Bild über dem Gelände des Brokser Heiratsmarktes. © Göllner-Martin

Politik entscheidet sich für Brokser-Markt-Spektakel, aber nimmt Kritik ernst

Br.-Vilsen – Ist ein Feuerwerk noch zeitgemäß? Mit dieser Frage beschäftigten sich Politik und Verwaltung im Flecken in den vergangenen Monaten intensiv. Nach ausführlichen Beratungen und Recherchen beantworteten sie diese mit „Ja“. Auch im Jahr 2023 soll es am Freitagabend ein Feuerwerk zur Eröffnung des Brokser Marktes geben.

Dieser Entschluss sei nicht leichtfertig gefallen, meinen Flecken-Bürgermeister Lars Bierfischer und Marktmeister Ralf Rohlfing. Die Kritik, die es bundesweit wegen solcher Großfeuerwerke gebe, sei ernst genommen worden. „Deshalb hat die Politik die Verwaltung 2022 beauftragt, etwas auszuarbeiten, sich nach Alternativen zu erkundigen und zu schauen, inwieweit Klima- und Naturschutz eine Rolle spielen“, erläutert Lars Bierfischer während eines Pressegesprächs im Rathaus. Ralf Rohlfing habe daraufhin eine umfassende Vorlage präsentiert, welche ebendiese Aspekte unter die Lupe genommen habe. Das Resultat: „Das Feuerwerk findet weiterhin statt“, sagt Bierfischer.

Es sei aus seiner Sicht wichtig, organisierte Feuerwerke nicht mit „Silvesterböllerei“ in einen Topf zu werfen. „Tierbesitzer können sich bei uns zum Beispiel darauf einstellen, dass nach 15 Minuten wieder alles vorbei ist“, nennt er als ein Beispiel. Marktmeister Ralf Rohlfing ergänzt, dass auch die CO2-Belastung sowie die Feinstauberzeugung verschwindend gering ausfallen. „Unterm Strich ist das Feuerwerk vergleichbar mit einem Auto, das mit zwölf Liter Benzin unterwegs ist“, beschreibt er. Anhand einer Grafik vom „Züri Fäscht“ in Zürich veranschaulicht er außerdem, dass die meisten CO2-Emissionen durch die An- und Abreise der Festbesucher erzeugt werden, gefolgt von den vor Ort angebotenen Mahlzeiten. Die Feinstaubbelastung durch Großfeuerwerke würde zudem im Jahr in Deutschland nur 0,24 Prozent ausmachen.

Die Pyrotechniker würden des Weiteren daran arbeiten, weniger Plastik einzusetzen. Das Material des Feuerwerks bestehe immer mehr aus Papier sowie Pflanzenfasern. Der erzeugte Müll werde beim Brokser Markt – im Gegensatz zu Silvester – direkt wieder eingesammelt. Neben den Pyrotechnikern beteiligten sich daran die Feuerwehr, die Veranstalter sowie der Grundstückbesitzer, auf dessen Land das Feuerwerk gezündet werde.

Als Alternativen zum Feuerwerk seien Drohnen- und Lasershows in Betracht gekommen. Doch diese seien um ein Vielfaches teurer. „Mit der Anzahl der Drohnen, die wir bräuchten, etwa drei- bis viermal so teuer“, schildert der Marktmeister. Das Feuerwerk würde mit etwa 6 000 Euro netto zu Buche schlagen. Klimaneutral seien die Drohnen mit den eingesetzten Akkus ebenso nicht. „Es gibt immer zwei Seiten zu betrachten“, meint Ralf Rohlfing.

Keinen Hehl macht er außerdem daraus, dass das Feuerwerk natürlich einen großen werbetechnischen Charakter für den Markt habe. Viele Hundert Menschen würden dem Geschehen mit Begeisterung zuschauen. Vor allem Familien würden sich extra dafür auf den Weg machen und danach wieder nach Hause fahren. „Das Feuerwerk hat nach wie vor einen hohen Stellenwert.“