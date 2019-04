Daniela Wellnitz bietet geretteten Hunden eine Pflegestelle

„Ich kriege täglich eine Lehrstunde“

+ © Vivian Kraus e Kovu (links) und Rico (Mitte) suchen ein neues Zuhause. Derzeit leben sie in der Pflegestelle bei Daniela Wellnitz in Ochtmannien. © Vivian Kraus e

Ochtmannien - Von Vivian Krause. „Für dieses eine Wesen verändert man die Welt“, sagt Daniela Wellnitz während sie Monty krault. Der Hund aus Rumänien sei nach seiner Ankunft in Deutschland in sich zusammengefallen. Dies sei typisch für die Tiere aus einer Tötungsstation, wenn der Überlebensstress nachlässt, sagt Wellnitz. Jetzt genießt Monty sein Leben in vollen Zügen. „Frei nach dem Motto: Always Look at the Bright Side of Life“, sagt Wellnitz mit Blick auf den Namen des Hundes. Denn: Das Lied stammt von Monty Python.