Neuer Senioren- und Pflegestützpunkt bietet Beratung und mehr

Damit Pflegebedürftige zu Hause umsorgt werden

Kirsten Wegner-Drefs und ihr Team unterstützen Pflegebedürftige aus der Samtgemeinde.

Br.-Vilsen - Von Mareike Hahn. Der Name ist Programm. „Umsorgt Zuhause“ heißt der neue Senioren- und Pflegestützpunkt in Bruchhausen-Vilsen, und genau das ist das Anliegen von Kirsten Wegner-Drefs: Die Geschäftsführerin möchte zusammen mit ihrem Team pflegebedürftige Menschen aus der Samtgemeinde und dem Umland dabei unterstützen, gut umsorgt so lange wie möglich zu Hause wohnen zu können.