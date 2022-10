Wird das Sprudelwasser im Kreis Diepholz still?

Wie Unternehmen aus dem Landkreis unter dem CO2-Mangel leiden

Nicht für jeden alternativlos: CO2 wird in vielen Bereichen eingesetzt. In einigen könnten Unternehmen auch auf andere Lösungen zurückgreifen. Letztlich entscheidet die Kostenfrage.

Kohlendioxid wird zur Mangelware: Die ersten Lieferanten können ihre Aufträge nicht mehr bedienen. Was heißt das für Unternehmen im Landkreis Diepholz, die auf CO2 angewiesen sind?

Landkreis Diepholz – Ein Mangel an Produktionsstoffen jagt in der Industrie derzeit gefühltermaßen den nächsten. Einige Unternehmen im Landkreis Diepholz blicken nun mit Sorge auf den sich verschärfenden Mangel an Kohlenstoffdioxid (CO2). Der Betriebsstoff wird auf vielfältige Weise benötigt – beispielsweise zur Kühlung, zur Betäubung, in der Lebensmittelindustrie, in Feuerlöschern oder als Lösungsmittel.

Beim Getränkehersteller Vilsa in Bruchhausen-Vilsen hält man sich zu dem Thema bedeckt und verweist auf den Branchenverband der Erfrischungsgetränke-Industrie – die Wirtschaftsvereinigung der alkoholfreien Getränke (WAFG). Die wiederum verweist auf die allgemeine Lage: „Derzeit gibt es – wie in anderen Wirtschaftsbereichen – bei einer Reihe von Rohstoffen in der Verfügbarkeit der Lieferketten zunehmend Herausforderungen“, so WAFG-Sprecher Franz Wacker.

Die Probleme beträfen insbesondere Schwankungen bei der Verfügbarkeit von Kohlensäure beziehungsweise CO2, so der Verband. „Viele Marktakteure begegnen dem über unternehmensbezogene Maßnahmen – unter anderem durch die Aktivierung von alternativen Zulieferern.“

Auch in anderen Bereichen der Lebensmittel- und Getränkewirtschaft werde Kohlensäure benötigt. Eine ausreichende CO2-Marktverfügbarkeit sei laut Franz Wacker wichtig, um die Versorgung sicherzustellen.

Niedrige Temperaturen verringern das Problem - etwas

Dagegen redet man bei Gemüse Meyer in Twistringen Klartext: „Wir sind vom CO2-Mangel betroffen“, sagt Dominik Willkommen, Betriebsleiter interne Organisationen. Er kennt die Details. „Es ist schwierig, an CO2 ranzukommen, wir sparen und knapsen überall.“ Doch in ganz Deutschland werde es eng. „Alle haben das Problem“, bewertet Willkommen die Lage. „Uns spielt momentan die Witterung in die Karten. Wegen der niedrigeren Temperaturen können wir sparen“, ergänzt er. Grund: Es müsse weniger gekühlt werden.

Aktuell bekomme das Unternehmen nur nach und nach Kohlenstoffdioxid geliefert. Die Hersteller hätten große Schwierigkeiten, ihre langfristigen Lieferverträge einzuhalten. Ein Lieferant von Gemüse-Meyer habe laut Dominik Willkommen vor zwei Wochen nicht liefern können. Das habe zuvor es noch nicht gegeben. Das Twistringer Unternehmen habe aus diesem Grund erstmals auf Dritt-Anbieter ausweichen müssen.

Der Stoff werde bei Gemüse-Meyer für die Kühlung eingesetzt, um Nahrungsmittel einzufrieren. Das sei notwendig, da ansonsten die mikrobiologische Aktivität der Produkte während des Transports zum Kunden zu hoch sei. Sprich: Es verdirbt.

Die CO2-Mangellage kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Vor rund drei Monaten habe das Unternehmen einen neuen Tank und neue Leitungen eingebaut – einen Zylinder von rund zwei Metern Breite und zehn Metern Höhe.

Wir werden nicht mehr zu 100 Prozent versorgt.

Alternativ könne das Unternehmen auf Stickstoff oder Ammoniak für die Kühlung umstellen oder elektrisch kühlen, doch das sei energetisch aufwendiger und teurer im Vergleich zum Kühlen mit CO2, so Dominik Willkommen. Der Blick in die Zukunft? „Wir hoffen, dass es morgen schon vorbei ist – spätestens in einem halben Jahr muss der Mangel vorbei sein.“

Beim Familienunternehmen Friedrich Lütvogt in Wagenfeld, das die Wassermarke Auburg Quelle herstellt, machte sich der Kohlenstoff-Mangel vor rund vier Wochen bemerkbar, berichtet Betriebsleiter Franz-Josef Hügel. „Wir werden nicht mehr zu 100 Prozent versorgt.“ Aktuell seien es nur rund 80 Prozent dessen, was benötigt werde.

Der Betrieb hofft auf Besserung, weil die Sommersaison vorbei ist und die Leute nun weniger Quellwasser trinken. CO2 sei laut Hügel im Produktionsablauf „so gut wie nicht“ substituierbar. Benötigt werde es, um die Kohlensäure in das Produkt einzufügen. „Wir könnten teilweise auf Stickstoff umstellen“, doch das bedeute große Umbauten und sei nicht von heute auf morgen zu realisieren. „Es gibt noch keine Entspannung, die Aussichten sind weiter trügerisch“, so der Betriebsleiter.