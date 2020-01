Handfester Klimaschutz weltweit

Climate Protection Activities lautet der Name des neuen Vereins, der sowohl regional als auch international Klimaschutzprojekte umsetzen will – ganz handfest. Wolfgang Witt aus Asendorf hat den Vorstandsvorsitz übernommen und wünscht sich sowohl Bürger als auch Unternehmen als Mitglieder.

Asendorf – „Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt es an und handelt“, zitiert Wolfgang Witt aus Asendorf den italienischen Dichter Dante Alighieri (1265 bis 1321) – und beweist, dass er zu den Handelnden gehört: Er hat den Vorstandsvorsitz des neuen gemeinnützigen Vereins Climate Protection Activities übernommen, der sich regional und international für den Klimaschutz einsetzen will – ganz handfest.

„Der Verein unterstützt deutsche, europäische und weltweite Aufforstungsprojekte“, stellt Wolfgang Witt klar. „Wir suchen Unternehmen und Privatpersonen, die mitmachen und uns mit ihren Mitgliedsbeiträgen unterstützen.“ Ganz bewusst hat der Verein auf klassische Vorstandsstrukturen verzichtet – und dem Vorstandsvorsitzenden einen Aufsichtsrat an die Seite gestellt. Dessen Vorsitz hat Ralf Schlesselmann übernommen. Aufsichtsratsmitglied und Schatzmeister zugleich ist Harald Helfers. Außerdem arbeitet Simon Kaminski im Aufsichtsrat mit.

Climproact lautet die Kurzform für den gemeinnützigen Verein, der Ende vergangenen Jahres mit insgesamt neun Gründungsmitgliedern gestartet war und heute, so berichtet Wolfgang Witt, bereits 15 Mitstreiter hat. Sie alle sehen in der Aufforstung die Chance, „einen Teil der bislang von Menschen gemachten klimaschädlichen CO2-Emmissionen zu binden und den Klimawandel zu verlangsamen“, wie der Vorstandsvorsitzende es formuliert. Außerdem sei der Wald ein großer Wasserspeicher und wichtiger Lebensraum für Pflanzen und Tiere: „Ungefähr 50 Prozent der an Land lebenden Tier- und Pflanzenarten leben im Wald.“ Die ersten Aufforstungsprojekte sollen in Niedersachsen gestartet werden.

Dass sie nachhaltig wirken können, beweist Climproact mit zwei Zahlen: „80 große Buchen speichern pro Jahr eine Tonne CO2.“ Für die Klimaschützer von Climproact sind die Aufforstungen ein wichtiger Schritt, aber sie wollen andere Arbeitsfelder keinesfalls vernachlässigen: „Der Verein engagiert sich auch für erneuerbare Energien, innovative Mobilitätskonzepte, alternative Antriebstechniken und für den Umweltschutz“, betont Wolfgang Witt. Die Klimaschützer setzen sich für pragmatische Lösungen ein: „Wir möchten die Natur durch Technik in Einklang bringen“, so Wolfgang Witt – und nennt als Beispiele Grüne Energie, innovative Wasserstoffantriebe, synthetische Kraftstoffe und technische Anlagen, die beispielsweise CO2 aus der Luft herausfiltern.

Handfeste Lösungen sind Climproact genauso wichtig wie nachhaltige Aufklärung der Verbraucher: „Der Verein setzt sich auch dafür ein, einer breiten Öffentlichkeit die Notwendigkeit des Umwelt- und Klimaschutzes näher zu bringen.“ Den Menschen müsse bewusst gemacht werden, „dass jeder Einzelne eine Verantwortung für unsere Umwelt trägt und dass ein Umdenken beim Ressourcen-Verbrauch erforderlich ist“.

Aufklären über Risiken und Auswirkungen zukünftiger Klimaentwicklungen – auch das hat sich Climproact zum Ziel gesetzt. „Nichtstun ist keine Option“, betont Wolfgang Witt.

Einen Antrag für Fördermitglieder und Mitmach-Informationen finden Interessierte auf der Internetseite des neuen Vereins:

www.climproact.de