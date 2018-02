Es mangelt nicht an kreativen Ideen zur Lösung des Nahost-Konflikts

Dr. Jan Busse zu Gast in Dille

+ © Krause Dr. Jan Busse © Krause

Dille - Von Vivian Krause. Es ist unmöglich, in zwei Stunden den Nahostkonflikt zu erklären. Es ist ebenso unmöglich, einen zweistündigen Vortrag über den Nahostkonflikt in rund 3 500 Zeichen wiederzugeben. Es ist allerdings möglich, das Fazit des Referenten Dr. Jan Busse in wenigen Worten zu schildern: Es mangelt nicht an kreativen Ideen zur Lösung des Konflikts, sondern an der Kompromissbereitschaft und dem politischen Willen. „Es bleibt auf jeden Fall spannend!“, sagte er.