Buntes Programm am Mühlentag

Zwischen den Bäumen in Martfeld zu sehen: Eine Windmühle. © Sigi Schritt

Bruchhausen-Vilsen – Mühlen sind die wohl älteste Kraftmaschine der Zivilisation. Die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung rückt sie am Pfingstmontag, dem Deutschen Mühlentag, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. In der Samtgemeinde gibt es dann einiges zu entdecken. Acht von einst 32 Mühlen sind erhalten, fünf von ihnen betriebsfähig, sechs öffnen am Montag von 11 bis 17 Uhr Tür und Tor.

Bruchmühlen

Die Besitzer der Wassermühle Bruchmühlen stellen Interessierten nicht nur die sogenannte Neddermole des 1216 gegründeten Prämonstratenserklosters Heiligenberg vor, sie sind zum zweiten Mal Gastgeber für die Kirchengemeinden der Region. Nach einem Tauffest (wir berichteten) findet am Mühlenteich jetzt ein ökumenischer Gottesdienst statt. Er beginnt um 11 Uhr. Anschließend wird die Ausstellung mit dem Titel „Zwischen Himmel und Hölle“ eröffnet. Die Eigentümer bieten den Tag über Führungen durch die einzig funktionsfähige Wassermühle im Landkreis an und stellen außerdem die im Aufbau befindliche Sternwarte auf ihrem Grundstück vor. Als Rahmenprogramm zu Kaffee, Kuchen und Bratwurst können sich Besucher auf die Märchenerzählerin und Musik von der Kirmesorgel freuen.

Die Martfelder Mühlen

Auch in der Mühlengemeinde Martfeld ist für Montag jede Menge Programm in Vorbereitung. Die Fehsenfeldsche Mühle an der Kirchstraße ist ein dreistöckige Galerie-Holländer aus dem Jahr 1871. Mitglieder des Heimatvereins bieten zwischen 11 und 17 Uhr Führungen an und erläutern auf Wunsch den Deutz-Motor von 1904. Zu Füßen der Mühle findet ein kleiner Markt statt, bei dem selbst genähte Kleinigkeiten, Marmelade, Honig, Olivenöle und Seifen, Tonprodukte und Blumen im Angebot sind. Zum ersten Mal ist die Gruppe „Kinderspaß im HVV“ dabei und lädt die jüngsten Besucher ab 13 Uhr ein, sich schminken zu lassen. Serviert werden neben Kuchen und Kaffee auch Bratwürste. Die Einnahmen aus deren Verkauf spendet der Verein für die Realisierung des Bürgerradweges zwischen Loge und Wechold. Der HVV öffnet Montag auch das kleine Museum „Pastors Hus“ gleich gegenüber.

Die Martfelder Stühr-Mühle von 1878 steht seit 1991 unter Denkmalschutz. An der Bruchhauser Straße 29 ist am Montag das untere Geschoss geöffnet. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee, Tee und Kuchen, später auch Pizza und Bratwurst. Die Martfelder Samba-Truppe tritt auf.

Behlmer Mühle

Der achteckige, zweistöckiger Galerie-Holländer an der Sulinger Straße 119 in Engeln ist schon von Weitem sichtbar. Bei den Führungen sind unter anderem ein Webstuhl und verschiedene landwirtschaftliche Arbeitsgeräte zu entdecken. Auch dort gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

Noltesche Mühle

Der Butterkuchen aus dem mobilen Ofen darf beim Mühlentag an der Nolteschen Mühle in Süstedt nicht fehlen. Die Mitglieder des Süstedter Kring freuen sich auf Besucher am Mühlenweg 1 und bieten Führungen an.

Klostermühle

Die im Erholungsgebiet Heiligenberg gelegene Wassermühle war die Overmole (Obere Mühle) des Prämonstratenserklosters, das sich ganz in der Nähe befand. Heute wird sie gastronomisch genutzt. Im Gastraum ist die Mühlentechnik zu sehen, außen bieten Mühlenteich und Mühlrad ein malerisches Bild.