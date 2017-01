Lob und Unterhaltung beim Neujahrsempfang

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-Stratmann. Gastgeber Bernd Bormann schaffte beim Neujahrsempfang der Samtgemeinde gestern Nachmittag im Schulforum Bruchhausen-Vilsen eine „Punktlandung“, wie er es selbst nannte. „Jürgen Lülf hat einmal gesagt, dass eine Veranstaltung nicht länger als zwei Stunden dauern darf, sonst hört keiner mehr zu“, erklärte der Samtgemeindebürgermeister kurz vor Ende des Empfangs nach 120 Minuten. Jürgen Lülf war 26 Jahre lang Bruchhausen-Vilsens Samtgemeindedirektor gewesen.

Unterhalten wurden die Besucher im Forum mit einem bunten Potpourri zwischen Beethoven und modernem Pop, Reden, Wissenswertem und interessanten Menschen.

Bormann hob in seiner Ansprache die Bedeutung des Ehrenamts hervor und lobte die anwesenden Gäste, die fast ausnahmslos ehrenamtlich aktiv seien. Die Flüchtlingssituation werde sich in diesem Jahr verändern, prognostizierte er: „Nachdem die Flüchtlinge in den vergangenen zwei Jahren hier angekommen sind, ein Dach über dem Kopf bekommen haben, sich im Alltag zurechtfinden können, geht es jetzt um die Integration, um die Teilnahme am öffentlichen Leben.“ Ein Lob gab es für die Zusammenarbeit der Samtgemeinde mit dem Verein „Lebenswege begleiten“.

+ Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann (rechts) und sein Stellvertreter Ulf Schmidt (links) ehrten die Gästeführer Horst Brockmüller, Heidi Dreyer, Renate Friese, Christiane Wimmer, Christane Mewes, Hans-Jürgen Wachholz, Dieter Borcherding und Hermann Grieme.

Bormann kritisierte, dass sich Bürger im vergangenen Jahr negativ über Ratsvertreter geäußert hätten. „Das ist nicht richtig! Die politisch Verantwortlichen sind in den Gemeinden ehrenamtlich tätig, das sollten wir nie vergessen“, mahnte der Bürgermeister. Auch einen kleinen Ausblick auf die anstehenden Themen der politischen Gremien wagte er: „Da steht die Entwicklung weiterer Baugebiete, vor allem im Flecken, an erster Stelle.“

Torsten Tobeck, einer der drei stellvertretenden Samtgemeindebürgermeister, hatte die Ehre, die „Sportlerin des Jahres“ auszuzeichnen: Ein wahres Energiebündel, Gesine Rösner (55) aus Schwarme, bekam eine Urkunde, Blumen und einen Gutschein.

Für Gesine Rösner galt früher „Sport ist Mord“

+ Ausgezeichnet: Restaurantfachmann Stefan Koch. „,Sport ist Mord‘, hat Winston Churchill gesagt, und Gesine Rösner hielt es bis vor 16 Jahren wohl auch so“, erklärte Tobeck. Dann jedoch standen Triathlon und Duathlon auf ihrem täglichen Trainingsprogramm. „Sie wurde Vize-Europameisterin im Duathlon in der Altersklasse 55 bis 59 Jahre. Bei den Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf im Triathlon errang sie in der Altersklasse 55 den ersten Platz. Als Cheftrainerin des Tri-Teams Schwarme mit der Trainerlizenz A für den Leistungssport ist sie nicht nur selber aktiv, sondern unterrichtet auch im Triathlon, gibt Laufseminare und Aquafitness-Kurse“, sagte Tobeck. Dass Gesine Rösner in der Lage ist, mit ihrer freundlichen Art Menschen für sportliche Aktivitäten zu begeistern, wissen alle, die bei ihr trainieren. Ein schwerer Unfall mit mehreren Rippenbrüchen warf sie allerdings im Herbst 2016 etwas zurück.

Begeistert von dem, was sie tun, sind auch Stefan Koch und Nadine Henke. Beide wurden von Reinhard Thöle, ebenfalls stellvertretender Samtgemeindebürgermeister, geehrt – Stefan Koch, Restaurantfachmann im Forsthaus Heiligenberg, für seine Leistungen beim Landes- und Bundeswettbewerb in den gastgewerblichen Ausbildungsberufen und Nadine Henke, Landwirtin und studierte Tierärztin, für ihren Einsatz in der Sauenhaltung und Ferkelaufzucht und für ihre vorbildliche Öffentlichkeitsarbeit. „Ich finde, das passt in unsere Region“, sagte Thöle.

Als Firma präsentierte in diesem Jahr Geschäftsführer Christof Richter die „Gut Retzen Therapie- und Pflegeeinrichtungen“ in Süstedt. Mit 150 Pflege- und fast ebenso vielen Arbeitsplätzen gehört das Gut zu den größten Arbeitgebern der Samtgemeinde. Ein Kurzfilm bot Einblicke in die Einrichtung. Für die Zukunft sieht Christof Richter „neue Wege in der Pflege, zwischen der klassischen stationären Pflege und der ambulanten“.

Der stellvertretende Samtgemeindebürgermeister Ulf Schmidt ehrte die Gästeführer der Samtgemeinde als „Bürger des Jahres“. Was diese leisten, zeigten Berta und Sophie alias Christiane Wimmer und Christiane Mewes mit einer Szene ihrer Gästeführung rund um David Heinrich Hoppe (1760-1846), den wohl bekanntesten Bürger des Fleckens. Selbst für viele Anwesende war dieser Vortrag Neuland.

Musikalisch unterhalten wurden die Gäste wie schon im vergangenen Jahr durch Jonas Potratz am Klavier. Außerdem standen die fünf Mädchen der Schülerband des Gymnasiums, „1922“, auf der Bühne. Sie interpretierten den bekannten Popsong „Riptide“ von Vance Joy und begeisterten dabei.