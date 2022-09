Bunte Kostüme, kreative Wagen: Der Ernteumzug in Schwarme

Von: Regine Suling-Williges

Es ist wieder so weit: Der wohl schönste und längste Ernteumzug der Region ging in Schwarme vonstatten. Die Wagen waren wie immer bunt und kreativ.

Schwarme – „Wir sind wieder da“ stand auf einem der Schwarmer Erntewagen. Dieses Motto war am Sonntagnachmittag Programm. Und alle machten mit: Die beiden Kindergärten, die Schule, zahlreiche Vereine sowie Gruppen ließen es sich nicht nehmen, den Erntefestumzug Schwarme wieder einmal zum wohl schönsten und längsten der Region zu machen.

Eine Gruppe hatte gar ihren eigenen DJ samt Pult auf dem vorausfahrenden Unimog dabei und ließ wummernde Bässe durch Schwarme klingen. Party total auf einigen Wagen, die mit viel Musik und Bars ausgestattet waren. Einer der kreativsten war „Wild Wild Schwarme“, der einen Saloon auf den Wagen gesetzt hatte. Darin tobten Frauen und Männer in passenden Kostümen durch Wilden Westen.

Allerhand Kreativität hatten die beiden Kindergärten und die Grundschule an den Tag gelegt: „Frau Jacob und die wilde 15“ kündete es vom mit Totenköpfen geschmückten Wagen der Klasse 1a, die sich für diesen Nachmittag einfach mal Piratenbande nannte. Die 1b startete in die Savanne Afrikas, die 2b hatte einen mustergültigen Harry Potter-Erntewagen kreiert - und die Klasse 4a eine Geisterbahn voller Gespenster und Spinnennetze. Auch die ehemaligen Viertklässler verkündeten von ihrem Wagen: „Abflug geschafft – Tschüss Grundschule“. Den Start des Umzuges markierte der Wagen der Krieger-und Soldatenkameradschaft Schwarme, die am Wochenende ihr 150-jähriges Jubiläum feierte (wir berichteten) und zugleich Ausrichter des Erntefests ist. Das bot einen würdigen Abschluss der Feierlichkeiten, die der Ernteclub Spraken mit einer schmucken Erntekrone krönte.