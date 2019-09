So bunt feiert Martfeld Erntefest

Auf den Umzug der Kinder folgen am Sonntag die Jugendlichen und Erwachsenen

+ Vor dem Festzelt am Echterkamp trugen Timon Gohde, Finn Fesenfeld, Arne Lackmann und Lucas Wedemeyer (auf dem Erntewagen stehend, von links) den zweiten Teil des Erntegebets vor. Foto: Marion Thiermann

Martfeld - Von Marion Thiermann. Bunt geschmückte Erntewagen so weit das Auge reichte, die sah man am Wochenende gleich an zwei Tagen beim Erntefest in Martfeld. Das Ganze wurde federführend organisiert von der Freiwilligen Feuerwehr in Kooperation mit dem Förderverein der Grundschule und dem Team des Jugendhauses sowie unterstützt von der Gemeinde und der Gemeinschaft der Selbstständigen.